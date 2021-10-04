2019年肺癌新症5575宗重登「榜首」　逾五成患者基因突變

醫管局今日（4日）公布全港最新癌症數據分析，本港2019年癌症新症創新高，錄得3.5萬宗，按年上升3.1%，因癌症死亡個案有14,871宗，上升1.9%。自2012年起，大腸癌一直是本港常見癌症「榜首」，2019年肺癌「重奪」首位。

香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指出，雖然近年煙民有所下降，但有超過五成患者因基因突變患上肺癌，與此同時，自大腸癌篩查於2016年推行至今，成功及早發現瘜肉進行治療，預防發病，此消彼長下令肺癌再一次登榜首。



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香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指出，由於本港人口結構逐漸女多男少，女性年齡層亦集中盛年及中年，估算未來2至3年，發病率趨勢將會超越男性。（孔繁栩攝）

根據醫管局數字顯示，本港2019年錄得35,082宗新症，較2018年增加1054宗，即約3.1%，首五位常見癌症依次為肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌；2019年因癌症死亡個案有14,871宗，上升1.9%，肺癌是「頭號殺手」，其次為大腸癌、肝癌、乳腺癌及胰臟癌，五大癌症佔全港癌症死亡個案63%。

2019年4,033人因肺癌死亡

肺癌是繼2012後再一次超越大腸癌重回「榜首」，2019年有5,575宗，佔整體15.9%，按年上升6.2%，每10萬人中就有74宗，男女忠者比例1.6:1，年齡中位數男女分別70歲及68歲。肺癌亦是本港「頭號殺手」，2019年有4,033人因肺癌死亡，佔整體27.1%，按年上升4.7%，每10萬人就有54宗死亡。

近六成肺癌患者已屬第四期

香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指出，由於肺癌不容易察覺，發病亦沒明顯症狀，因此一般在後期才被發現，有57.3%患者在確診時已經屬於第四期。

黃醫生續指，肺癌成因與吸煙及空氣質素有關，雖然近年吸煙數字有所下降，但有超過五成肺癌患者出現基因突變，造成「非小細胞肺癌」病發，現時未掌握突變原因，需要進一步醫學研究，而標靶藥物能夠針對性控制有特定基因的癌細胞，從而改善病情，他提醒市民如果有咳出血或呼吸問題，應盡早求醫。

大腸癌篩查助預防發病令數字下降

肺癌成為港人常見癌症首位，亦與大腸癌新症數字按年下降有關，2019年大腸癌數字5,556宗，佔整體15.8%，下降1.4%，有2,175人死亡，佔14.6%，下降6.1%。

黃錦洪醫生表示，政府自2016年起推出大腸癌篩查先導計劃，其後逐年擴闊篩查年齡，2017至2018年的確揪出不少大腸癌個案，但隨着及早發現瘜肉個案，在發病前醫治，長遠有效降低發病率及死亡率，亦令存活率有所提升。