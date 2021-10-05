何鉅業創智庫　倡合併新界北多個新發展區　發展範圍增至4700公頃

測量師學會前會長何鉅業近日成立智庫「創新城市發展中心」，建議將新界北現有及擬議的五個新發展區整合檢視，連同附近的用地等，料涉及範圍可增至4,700公頃，較現有方案逾2,000公頃大增，估計有機會容納60萬人口，按現時發展推算，料可提供25至30萬伙住宅單位。



測量師學會前會長何鉅業成立智庫「創新城市發展中心」（李澤彤攝）

政府現時發展新界北，主要細分數個新發展區，包括粉嶺北、古洞北、落馬洲河套區、新田/落馬洲發展樞紐、以及新界北新市鎮。何鉅業認為，不應獨立發展上述五個新發展區，相反，應一併整合檢視，才能打造產業的發展空間，連繫深圳前海發展。

合併用地發展「創科走廊」

何鉅業建議，除了將五個新發展區合併檢視外，亦同時擴展至新發展以外的地皮，屆時整個範圍將佔地4,700公頃，而現時原有的五個新發展區，合共亦只得2,176公頃，即相等於原有方案的一倍。何鉅業又表示，舊方案只能容納約47萬人，坦言「有啲浪費」，料新方案可容納約60萬人以上。

他建議，可利用新界北構建「創科走廊」發展藍圖，推動香港創新科技發展，連接大灣區及前海發展，同時利用經濟產業帶動城市發展。

何鉅業建議將五個新發展區合併檢視，合共佔地4,700公頃。他又稱不少人覺得「新界」偏遠，故應由「新界北發展」改作「香港北部發展」。（受訪者提供）

應檢視日後濕地發展

何鉅業承認，上述4,700公頃用地涉及魚塘、濕地或濕地緩衝區、綠化地帶等生態用地，他建議，應把視野跳出傳統做法，重新檢視相關土地，「你唔理佢，50年後都係宜家咁雜草叢生。」他形容，現時不少濕地緩衝區已變成「山頭」或「泥頭」，故應大膽檢視。

他又指，發展同時要考慮生態，例如接近米埔範圍的用地較敏感，故較難發展，但他說，現時的模式已是20年前，「20年前，對面口岸（深圳）未發展，可能都係濕地、農田，但今日已經唔係，成個生態係咪都唔同咗？」他又提出不同考慮方案，例如香港與深圳合作，將有價值的濕地在該區發展，以補償損失了的濕地。

測量師學會前會長何鉅業成立智庫「創新城市發展中心」，第一步將聚焦香港北部區域發展。（李澤彤攝）

11月底辦活動收集市民意見 再向政府提交創科走廊方案

何鉅業表示，現時智庫成立了約一個月，將在11月底公佈更多活動，例如公眾參與活動等，讓市民、持分者等發表意見，然後再向政府提出「創科走廊」的方案建議，推動以創新思維落實香港北部區域未來規劃發展。