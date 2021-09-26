民建聯倡新居屋計劃　預售新界北遠期居屋　豁免首置者全數印花稅

特首林鄭月娥下月公布任內最後一份《施政報告》，民建聯今日（26日）提出多項房策建議，包括修改長遠房屋策略，加入公屋「三年上樓」政策目標；建議制定新的房屋需求推算方程式，料屆時公營房屋供應量增至每年4.5萬，當中3萬用於公屋「三年上樓」，1.5萬居屋用於青年人置業。



民建聯又建議推出新的居屋計劃，以5年樓花預售新界北的居屋予年輕家庭及邊緣中產。該黨另建議重組政府架構，將發展局和運輸及房屋局，重組成「房屋及規劃地政局」與「運輸及工務局」，並升格「土地供應督導委員會」由特首領導。



提三大目標：三年上樓、助青年置業、告別劏房

民建聯立法會議員李慧琼、柯創盛、劉國勳及鄭泳舜今日舉行記者會，公布房策建議。鄭泳舜批評，本港公營及私人房屋供應均追不上長策的建屋目標，最近因調整公私營比例至「七三比」才勉強符合，並引用一份國際機構指，本港房地產價格中位數已升至家庭收入中位數参20.7倍，即一個家庭平均20.7年收入才能買樓。

柯創盛表示需要新方法解決問題，民建聯就此提出三大目標：實現「三年上樓」、協助青年置業，以及「告別劏房禍害」，並要求將三個目標加入長遠房屋策略。柯創盛指，按倡議本港公屋輪候有望在4年累積清零，6年恢復上樓。

他又指，居屋是年輕人置業的最佳選擇，故希望居屋建屋量由目前每年9千，增至每年1.5萬個，屆時將是回歸前舊居屋年代10年的平均數字。私樓方面，柯創盛指政府應向市場發出有「持續增加供應」目標，相信私樓按計算如每年可推出約17,160單位，有助管理市場對供應不足的預期。

倡試行新居屋計劃 豁免「真正首置者」印花稅

民建聯亦倡議推出「新居者有其屋計劃」，李慧琼建議以先導方式推行，向年輕家庭及邊緣中產推出5年期樓花，建議申請資格與目前居屋資格相約，並由白表人士優先，讓過去未能中籤者、有年幼子女、家有長者家庭增加中籤機會。

當中，民建聯建議豁免真正首置者全數住宅物業印花稅，樓價上限800萬，以降低置居成本，按800萬計可節省約24萬元稅款開支。

民建聯立法會議員劉國勳表示，未來建議每年興建4.5萬個公營建屋單位，方法主要是增加土地供應，或者增加建屋密度。他指，政府可提高已規劃項目的地積比，將仍在規劃、設計階段並已預留未來10年興建土地房屋的240公頃土地，地積比由平均5至6倍，提升至6.5至7.5倍，舉例指古洞北、粉嶺北用地若增至平均7倍，相信有潛力增加更多單位，例如洪水橋增至7倍，可增加至2.4萬單位。

民建聯主席李慧琼。（廖雁雄攝）

集中發展新界北 增已規劃項目地積比

劉國勳建議增加「新田/落馬洲發展樞紐」的住宅用地比率，由目前10%增至15%至20%，料可增加額外2萬至3萬個單位。他提到財政司司長陳茂波亦有類似建議，而自己雖對商業用地改為住宅有保留，但指該地亦有綠化帶、荒廢農地可供改劃。

他亦呼籲政府繼續積極運用收回土地條例，持續檢視、進行，例如屏山公屋發展項目有「棕地」可一併收回增加供應1至1.2萬單位，亦在發展北環線沿線的牛潭尾及凹頭用地相應增加5至6倍地積比。

收地問題一向影響房屋供應，劉國勳要求精簡相關規劃及地政程序，加快公私營房屋供應。他認為，以往主要收地問題在於補償，指一些新地的收地主要以「甲級」特惠補償率補價，但用於房屋一般卻只是「乙級」，希望可劃一至甲級。