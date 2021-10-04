強制檢測學校｜明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等27校上榜

本港疫情繼昨日（3日）「零確診」後，今日（4日）新增4宗輸入個案。食物及衞生局公布最新強制檢測公告，未有住所或處所因新冠肺炎個案被列入公告，但有27間學校因出現上呼吸道感染個案，被列入強制檢測公告，包括將軍澳東華三院王余家潔小一等3間學校的指定班級，及明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等24間幼稚園/幼兒中心。



▼10月4日強制檢測公告詳情▼



銅鑼灣莊啟程大廈內的保良局嬰兒組亦上榜，按網頁簡介，該地點收容初生至3歲，因家庭問題而缺成人適當照顧的幼兒，提供住宿服務。平安福音堂幼稚園有4間分校，當中有3間都須強制檢測，包括沙田、牛頭角及青衣分校。

另外亦有3個小學指明班級被列入強制檢測公告，包括屯門保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學一年級、屯門道教青松小學五年級，及將軍澳東華三院余家潔紀念小學一年級。

需最遲本周三檢測

被列入強制檢測公告的級別及學校，所有學生及全職、兼職和替假老師，曾在9月21日至10月4日逗留超過兩小時，都需要在10月6日（本周三）或之前完成強制檢測。若已在10月2日至4日期間曾進行檢測，就可視為已遵從公告，而在9月22日或之前已接種疫苗人士可獲豁免。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至10月5日)▼

