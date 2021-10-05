水上樂園設停車泊位日租最少200元　情侶假日防抄牌需花1670元起

海洋公園水上樂園開幕兩周，早前不少入園玩家駕車到現場才發現無位置停泊車輛而「硬食牛肉乾」（即定額罰款），當中警方曾表示，有停泊在樂園附近的車輛被票控5次，車主合共需繳付1,600元的罰款。海洋公園表示，將由10月8日(本周五)開始提供停車場服務，訪客可於水上樂園網站預約，水上樂園停車場按日收費，平日及非繁忙日子每日200元，星期六、星期日、公眾假期及繁忙日子每日250元。



▼9.21海洋公園舉行水上樂園開幕首日▼



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水上樂園首日的銷情理想，而未來數數星期的「紅日」假日及周六日，大部分日子的門票已售罄。（盧翊銘攝）

周末及公眾假期收250元

海洋公園表示，由本周五開始提供停車場服務，訪客可於水上樂園網站預約。停車場按日收費，平日及非繁忙日子每日港幣200元，星期六、星期日、公眾假期及繁忙日子每日港幣250元。

租儲物櫃由120元至280元

將會入園遊玩的市民要準備一定「資金彈藥」，若情侶二人入園，假日入場費最低為400元，連同容量最小的儲物櫃（120元）、最便宜快證（每張250元）及泊車費（250元），一共要花費1,670元，即每人最少835多元。若選擇較大容量的儲物櫃（200元）及貴價快證（350元），駕車入場的收費為1,950元，即接近1,000元一位。若選用特大儲物櫃，要再多付80元（一個280元）。

海洋公園表示，停車場只接受已成功預約之車輛停泊，並不設即場排隊輪候，有需要人士在於出發前先行預約，確保到達時可享用停車場服務，未能出示有效預約登記的車輛，需於指定地點上落乘客後即時駛離，公園沒有透露車位數量，但指車位供應有限，要儘早預約。

▼9.20海洋公園舉行水上樂園開幕儀式▼



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樂園籲乘搭公共交通工具前往

水上樂園又指， 為避免交通擠塞，入園者可乘搭公共交通工具前往水上樂園，當中可預先 網上預約往返海洋公園正門及水上樂園的免費穿梭巴士服務；城巴629號線、629M號線、專線小巴29A及29X號線、專線小巴59S號線或的士。

海洋公園水上樂園上月21日開幕，連日吸引不少市民駕車前往遊玩。警方曾表示，西區警區上月巡查深灣道尾水上樂園外的違例泊車黑點，打擊違例泊車。當中警方共發出超過240張定額罰款通知書，並即時拖走4輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛，然而，其中一輛車被票控多達5次，車主需繳付1,600元的罰款。

▼9.2海洋公園公開水上樂園室內及戶外玩樂設施▼



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▼海洋公園水上樂園9.18搶先玩▼

