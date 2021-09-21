海洋公園水上樂園開幕　市民戴口罩瀡滑梯濕晒：帶咗10個入場

海洋公園水上樂園於今日（21日）中秋節早上10時正式開幕，海洋公園主席劉鳴煒一早到來了解入場情況，並透露未數星期的「紅日」假日及周六日，大部分日子的門票已售罄，強調價格會隨着旺淡季有所調整「返學日子會平啲，暑假會調整價格。」今日早上氣溫超過攝氏30度，劉鳴煒大汗淋漓笑説，「天氣真係非常熱，相信11、12月都好適合去水上樂園。」

水上樂園方面要求入場者由一個設施到另一個設施需要戴上口罩，但不少人口罩完全濕透，黏著口鼻，有人表示已經帶有10個口罩，亦有人呼籲往後到場人士說，「場內買口罩比較貴，帶定防水袋擺定口罩穩陣啲。」



海洋公園水上樂園於今日（21日）中秋節早上10時正式開幕，園內設27個室內及戶外玩樂設施，分佈在5大主題區域中。雖然今日是中秋節，但早上氣溫仍維持約30度，感覺非常炎熱，海洋公園主席劉鳴煒一早到來了解入場情況，同樣「大汗叠細汗」。

劉：門票不會加至2、3000元

他表示，首日的入場人次理想，而未來數星期的「紅日」假日及周六日，大部分日子的門票已售罄，「今日係正常要返工返學日子，都有咁多人嚟，相信反應的確幾好。」公園早前曾表示，水上樂園的入場定價會有浮動，劉沒有正面回應有否設有上下限，只表示價錢不會為「天價」，「我哋係有既定嘅價錢，返學嘅日子會平啲，夏天暑假價錢會調整，但係當然就唔會去到二、三千蚊。」

海洋公園主席劉鳴煒表示，冬日水上樂園如常開放，五個戶外設施有機會暫停。（盧翊銘攝）

他又表示，水上樂園在冬季會如常開放，但於某時段部份戶外設施有機會暫停，「主要係得五個戶外設施有機會暫停，到時會有調整，但係好似而家中秋節，天氣仲係好熱，就算十一、二月來都仲係好適合。」由於疫情持續，水上樂園人數上限調整至可容納人數的一半，即4500人，劉鳴煒表示會盡量呼籲到場的遊玩人士，由一個設施到另一個設施需要戴上口罩，並有現場工作人員作出提醒。

水上樂園多個景點今日正式開放，早上10時，若有數百人在場內遊玩，不少遊人甫到到多個走上滑梯感受一下，部分人戴上口罩，玩畢第一個滑梯時口罩完全濕透，黏著口鼻，前後不足20分鐘，大呼「要換啦！」其中就讀小學的浩賢説，「要行上去再玩，但口罩好快濕晒，我姨姨幫我帶咗十個口罩，好多！但要行去玩，而家要換一個啦！」

就讀小學的浩賢帶了10個口罩。（盧翊銘攝）

葉太曾在海洋公園工作，見證着樂園開幕，與丈夫帶今日生日的兒子到來玩耍，亦大呼好玩，雖然有帶備口罩，但由於玩滑梯前放到開始的地點，玩滑梯後要走上百級樓梯取回，「呢個的確有少少麻煩，同埋攞locker（儲物櫃)嘅時候，指示唔係好清楚，我哋好難先搵到個工作人員去問，可能呢樣嘢要睇一睇。」同行的葉先生表示體驗不錯，但有一點要多加注意，「我哋租最細嗰個locker，但係價錢要120蚊，嚟到見到都覺得幾貴，政府場唔使錢，呢度要俾呢個我明白，但係普羅大眾嚟講係會有啲貴，100蚊以下會好合理啲。」

吳女士她與丈夫花費120元租用尺寸最細的儲物櫃，剛剛足夠擺放兩個人的基本行李。(盧翊銘攝)

吳女士與丈夫有所準備，將口罩放入潛水袋隨時更換，「我帶定六個口罩出嚟，因為入場買真係好貴！呢度係的確幾好玩，值得來玩，但係入場買嘅嘢有啲貴。」她説，她與丈夫花費120元租用尺寸最細的儲物櫃，剛剛足夠擺放兩個人的基本行李，即毛巾及衣物，「如果平少少， 100蚊內比較合理。」記者發現，水上樂園內的精品店，可循環再用環保布口罩價錢大約為80元一個，防水袋大約200元內一個，想玩得化算，入場人士要多加留意。