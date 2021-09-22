水上樂園｜遊客掃興轟4問題：霸枱、多人打尖、買口罩難、亂放鞋

海洋公園水上樂園於昨日（21日）正式開幕，今日（22日）是中秋節翌日公眾假期，不少市民均入樂園消暑遊樂。有受訪者表示，園內的措施仍有待改善，有家庭離場時大為不滿，列出樂園的四大問題，並提供三個建議，讓市民進場前做足準備。

由於設施的等候時間甚久，有市民半日只能玩3個遊樂設施，大呼可惜：「玩得唔夠盡興。」



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陳氏一家四口今早約10時，已到水上樂園排隊進場，玩足全日直至下午7時離開。但陳太對園內的措施大感不滿，揚言：「有生之年就算免費我都唔會再嚟，嚟緊開關人仲多，更加唔使諗！」以下為她今日發現樂園的四大問題：

問題一：霸枱霸櫈情況嚴重

陳太表示，水上樂園內的霸位情況嚴重，尤其在午飯時間，不少遊客放置個人物品霸位，只能等待場內有限的位置。最後他們一家為爭取玩樂時間，匆匆用15分鐘吃漢堡包，但連同排隊一共耗費3小時。「啲人霸枱霸櫈，但又唔用走咗去，搞到冇得坐。我同職員講『枱上面係咪有失物？』但冇職員理。」

問題二：漂流河工作人員不足 多人打尖

老少咸宜的遊樂設施「漂流河」，為熱門的遊樂設施之一。但陳太指「漂流河」的輪候需時45分鐘以上，等候時間甚至比知名的「八彩天梯」更長。

她發現河上的水泡隨水流飄走，但職員人數不足，無法及時收走所有水泡，以致等候時間大增；同時，有不少缺德的遊客在人龍的轉角處插隊，「好多人打尖，啲水泡又漂走，等咗成45分鐘以上！」

陳太指「漂流河」職員人數不足，無法及時收走所有水泡，以致等候時間大增。（陳太提供影片截圖）

問題三：園內僅入口精品店售口罩

園方規定於遊樂設施之間走動需佩戴口罩。陳太表示，口罩沾濕後難以呼吸，但園內的店舖關門，僅得樂園入口的精品店售賣口罩。她批評路程遙遠，質疑水上樂園的配套不足，並沒有提醒市民預備防水口罩。「我同職員講唞唔到氣，佢話唔好意思得門口有口罩！」

問題四：鞋隻帶來衞生問題

水上樂園部分遊樂設施雖然不准遊客穿鞋，但容許攜帶鞋隻，職員建議遊客可將手掌放進鞋內，以免遊玩時鞋隻飛脫。

但陳太認為做法並不衞生及帶來不便，「焗住揸住對鞋，隻手穿住鞋玩，肥少少都穿唔入，但我哋都冇計可施。」她更稱，部分遊樂設施不准攜帶鞋隻，以致遊客於入口外胡亂放置鞋隻，認為情況混亂，亦帶來衞生問題。

切記預備防水口罩、防水手機袋

陳先生根據今日的遊玩體驗，向接下來到水上樂園的市民提出3項提示：

1）到水上樂園前，須帶備防水口罩。

2）為安全起見，亦可帶備防水手機袋，除了保護手機外，亦可隨時將口罩放進袋，避免被水花沾濕。

3）由於遊客一般先玩熱門的遊樂設施，故可反其道而行，先玩人氣低的遊樂設施，於樂園關門前再玩熱門的遊樂設施，以減少排隊的時間。

半日僅玩3個遊樂設施 又遇水泡輸送帶故障

事實上，確實有遊客幾乎所有時間均在排隊。李同學及張同學於下午1時入場，但她們的運氣不濟，排隊途中，遊樂設施的水泡輸送帶故障，以致浪費半小時的玩樂時間。最後半日只玩了沖天瀑布、激流旋渦和漂流河，共3個熱門的遊樂設施。「好可惜，玩得唔盡興。」

海洋公園稱，開幕前已透過不同渠道為訪客提供水上樂園行程貼士，包括建議訪客採用可重複使用的口罩或運動口罩；以及如果選用一次性口罩，最好準備防水袋及備用口罩。園內商店亦有不同款式的口罩及防水袋供訪客在有需要時選購。公園感謝訪客遵守防疫措施並會研究各項相關建議。

▼9.20海洋公園舉行水上樂園開幕儀式▼

