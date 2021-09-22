水上樂園市民不爽早半日離場　籲送防水口罩：帶10個口罩都唔夠

海洋公園水上樂園於昨日（21日）正式開幕，今日（22日）是中秋節翌日公眾假期，不少市民均選擇到樂園消暑遊樂。不過有市民提早離場，表示對水上樂園的安排感到不滿，指場地面積太小，入場人數過多，需不斷更換口罩，更稱有遊客索性不佩戴口罩。「一上水就濕，成日不停換口罩，帶咗10個口罩都唔夠。」

亦有市民下午近3時才進場，僅有約4小時在場內玩樂，因為他聽聞有遊客於池內便溺，而每項設施均大排長龍，包括洗手間及儲物櫃，因此幾經考慮下才決定進場，並放棄攜帶嬰兒車。「嚇到我哋爭啲想唔嚟。不過算啦，無謂浪費啲錢，都畀咗錢嚟半日先啦。」



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市民斥水上樂園收費高：每樣嘢都貴唔會再嚟

水上樂園營業時間為上午10時至晚上7時，不過今日下午2時許，已陸續有遊客離場。其中，林先生坦言遊樂體驗一般，認為水上樂園場地面積太小，入場人數過多。他亦指，園方規定於遊樂設施之間走動需佩戴口罩，因此他們需不斷更換口罩，更有遊客索性不戴上口罩，建議園方提供防水膠口罩。「一上水就濕，成日不停換口罩，帶咗10個口罩都唔夠。」

林亦表示，水上樂園成人門票收費460元，而儲物櫃額外收費為120元一日，但容量太小不足以放置隨身物品，斥「（水上樂園）每樣嘢都貴，我唔會再嚟。」

林先生與家人提早離場，指場地面積太小，入場人數過多，需不斷更換口罩。（歐嘉樂攝）

聞設施大排長龍 母親棄帶嬰兒車

事實上，儲物櫃確實是市民關注的設施之一。沈女士與家人今日下午近3時才到水上樂園，指近日聽聞園方的安排不當，每項設施均需排隊數小時，因此幾經考慮下才決定進場。「嚇到我哋爭啲想唔嚟。不過算啦，無謂浪費啲錢，都畀咗錢嚟半日先啦。」

沈解釋，曾有朋友於18日參加HKT會員優先水上樂園體驗日，當時需排隊使用儲物櫃，因此她今日亦放棄攜帶嬰兒車。她續引述朋友指，洗手間當時亦大排長龍，有遊客甚至在池內便溺，更傳出味道。「所以搞到我唔咁早嚟，梗係睇定啲先。」

沈女士與家人下午近3時才進場，指聽聞有遊客於池內便溺，而每項設施均大排長龍，因此幾經考慮下才決定進場，並放棄攜帶嬰兒車。（歐嘉樂攝）

分開兩次到水上樂園玩盡設施

而吳先生則對水上樂園感到滿意，指小孩亦玩得盡興。「 可能疫情留喺香港太耐，有得玩就會玩，（昨日）中秋佢哋觀塘海濱周圍跑都好開心。」他亦指，預料到今日入場人次較多，故上午約11時才進場，或會分開兩次玩盡所有遊樂設施。

問到最推薦哪一項遊樂設施，吳表示必玩「八彩天梯」，小孩亦大讚刺激。不過他指，八彩天梯的排隊時間約20多分鐘，「唔會再玩，因為再排隊都係種折磨。」