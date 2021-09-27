警司龍少泉涉騙貸款597萬　父逝母居公屋　申按揭稱單位與雙親住

警司龍少泉涉嫌在購買一單位時，訛稱該單位為他及父母居住，以獲政府及銀行貸款及按揭合共約597萬元，惟事實是其父已離世逾廿年，母親則一直住在公屋，他更把單位出租並獲租金116萬元，從而被控欺詐罪。龍否認指控，案件今(27日)在區域法院開審，控方開案陳詞透露，龍接受調查時向廉署解釋，他未有詳細閱讀公務員規例，又稱他曾向銀行職員說單住會用作出租用途，報稅時也有上報租金收入。



以愉景灣單位騙庫務署207萬貸款

被告龍少泉（55歲，警司），被控兩項欺詐罪名。控罪指他於2016年9月29日至11月30日，在購屋貸款計劃申請中，虛假地表示他於同年11月30交付愉景灣寶怡閣一個單位的空置管有權；以及沒有向庫務署署長呈報他與租客Koschalka Guenter及Koksal Koschalka Zeynep Nilufer已簽訂並於同年12月1日生效的租賃合約，涉意圖詐騙庫務署署長向他發放購屋貸款約207萬元。

訛稱單位由父母居住向滙豐借得390萬

另一項控罪指被告在同一期間內，向滙豐申請按揭貸款，並虛假地表示該單位由其父母居住，並將交易完成時取得該單位空置管有權；以及沒有在提取貸款前，通知滙豐他已簽訂上述租約，而該變動可能使該按揭申請表內提供的資料失實。被告涉意圖詐騙並誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬元。

被告龍少泉是一名高級警司，他否認兩項欺詐罪。(李慧娜攝)

向政府稱購單位自住申請貸款

控方開案陳詞指，被告於1986年加入警隊，並在2016年根據購屋貸款計劃，向政府申請貸款購置物業，聲稱單住自住，後來以668萬元購入涉案的愉景灣寶怡閣，並獲政府批出207萬貸款。

原住客搬走後有再另覓租客

計劃規定如非獲得豁免，物業只可由申請人或其家人居住，而且不得出租或分租。不過，被告購入單位時，卻與當時租用單位的夫婦續租，亦曾與妻子討論會以租金償還按揭貸款，該對夫婦退租後，被告又再將單位租出，共獲租金收入逾116萬元。

訛稱父母居單位但父92年已逝

另外，被告向滙豐銀行申請按揭貸款時，亦在申請書上稱該單位由其父母居住，但其父早在1992年已離世，母親則一直居於公屋。被告與妻子的對話中曾提及，由於銀行就自住物業可批出6成按揭，因此會向銀行表示單位作自住用途。

辯稱未有閱讀公務員規例

被告向廉署解釋，他未有詳閱相關的公務員規例，他申請按揭貸款時，有向銀行職員表示單位會短期租出，他不知道誰人在申請表填上單位作自住用途，他亦有就租金收入報稅。

案件編號：DCCC 410/2021