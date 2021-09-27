廉署起訴54歲業主　涉向地產代理提供1萬元利是　換取不催交佣金

廉政公署今日（27日）落案起訴一名業主，控告他涉嫌在放售其單位時，向一名地產代理提供一萬元「利是」，換取無須向對方所屬地產公司支付相關代理佣金。該名被告為退休人士，獲廉署准予保釋，周三（29日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署公布，今日（27日）落案起訴一名業主。（資料圖片／盧翊銘攝）

廉署表示，54歲被告梁浩光於2020年11月委託永誠置業代理有限公司出售荃灣單位，在一名永誠置業地產代理協助下，該單位以708萬元售出，被告同意向永誠置業支付70,800元代理佣金。

永誠置業地產代理拒收「利是」

控罪指被告涉嫌於或約於2021年2月9日，無合法權限或合理辯解而向上述地產代理提供一萬元「利是」，作為對方停止催促他悉數支付永誠置業佣金的誘因或報酬。有關地產代理拒絕接受「利是」，而永誠置業在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉政公署公布，今日（27日）落案起訴一名業主。（資料圖片／盧翊銘攝）

廉署指，早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名業主一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。

廉署發言人提醒物業買賣雙方，未得地產代理的僱主及物業買賣另一方的許可，不應就物業交易向地產代理提供包括「利是」在內的利益。