5幼稚園爆上呼吸道感染　98名學童染疫　一人要入院

新冠肺炎在港雖已緩和，但多校爆發上呼吸道感染，衞生署衞生防護中心今（5日）正調查5宗上呼吸道感染爆發個案，涉及5間幼稚園，每間涉及約20名年齡介乎3至5歲的學童出現咳嗽和流鼻水等症狀，全部98人情況穩定，但有一名學童需入院。

有關學校早前已被納入強制檢測公告，以排除新冠肺炎的可能，而現時正接受醫學監察，已停課至少5日。衞生署呼籲市民及院舍員工提高警覺。



5間學校之中，崇真會美善幼稚園(馬鞍山)涉及最多學童，共有21人，包括9男12女，當中15人已經求醫，全部況穩定，有一人需入院。該校最早發病日期為9月19日，出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒，政府於9月20日把該校納入強制檢測通告。

九龍城區的聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園亦有14男6女學童，及一名職員染病，最早於9月27日出現咳嗽和流鼻水症狀，衞生署於翌日列該校入強制檢測公告，全部學童情況穩定，毋須入院。

（香港01製圖）

另外三間分別為，觀塘聖公會聖巴拿巴堂幼稚園、黃埔保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園、荔枝角香港靈糧堂秀德幼稚園（二校） ，分別有19名學童及一名職員，出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒症狀。

衞生防護中心指，相關幼稚園正接受醫學監察，並已按要求停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。中心提醒，市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。