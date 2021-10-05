印傭檢疫完返僱主家初確診　杏花邨37座及維園納強制檢測

《香港01》接到消息指，一名在荃灣絲麗酒店完成21日檢疫的外傭，在返回社區後所提交的樣本初步對病毒檢測呈陽性，她在國慶假期（1日）及本周日（3日）放假期間，曾到維園。消息指，該名外傭病毒量低，檢測結果多次呈不確定，可能屬於「復陽」個案。



食物及衞生局發出的強制檢測公告，有兩處涉及該名外傭，分別為杏花邨37座及維多利亞公園，曾在指定日子及時間在場人士，須於最遲本周四（7日）前往檢測。



一名外傭完成酒店檢疫後，返回社區初步確診，本月1日及3日放假曾到維園。圖為5月時外傭在維園排隊檢測情況。(資料圖片)

病毒量非常低或屬「復陽」 已打科興疫苗

據了解，一名在荃灣絲麗酒店完成21日檢疫的外傭，在返回社區後所提交的樣本初步對病毒檢測呈陽性，列初步確診。她在剛過去的國慶假期（10月1日）及本周日（3日）放假期間，曾到維園。另有消息指，該名外傭的病毒量非常低，起初檢測結果不確定，入院後覆檢結果亦是模稜兩可，可能屬於「復陽」，或較早前未確診過的個案。該名外傭曾接種兩劑科興疫苗。

衞生署：列初步確診輸入個案

衞生署表示，個案涉及一名43歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班CX2780於9月4日從印尼抵港，抵港時病毒檢測結果呈陰性；她於香港荃灣絲麗酒店強制檢疫期間進行的五次檢測，結果亦呈陰性。她於9月25日完成強制檢疫後返回其僱主居所柴灣杏花邨第37座，在本周日再自行進行檢測，結果呈不確定，隨即被送往醫院；於昨日在醫院抽取的樣本呈陽性，對抗體亦呈陽性反應，中心將個案列作初步確診輸入個案。

署方又表示，病人沒有出現病徵，於7月19日及8月16日於印尼接種兩劑科興疫苗。初步調查顯示，病人曾於10月1日及3到訪維多利亞公園。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點將納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

食物及衞生局強制檢測公告列明，任何人在9月25日至10月5日期間曾身處杏花邨37座超過兩小時，或在10月1日或3日下午1時至5時期間曾到維園，需於本周四（7日）或之前前往檢測。已完成疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

初確診印傭完成檢疫後返回僱主杏花邨家中，其居住的37座納入強制檢測。（資料圖片）

羅致光拒增加竹篙灣每日外傭入住名額

早前勞工及福利局局長羅致光稱，在今年8月30日至9月24日，606名抵港菲律賓外傭中有26人確診，確診比率為4.3%，形容「數字非常高」，故不敢放寬每天來港的外傭人數。他反對增加竹篙灣每日名額至超過50個，「4.3%確診比例一點都唔簡單，若仍然有人認為我們需要增加每天來港的外傭人數，我無話可說。」

現時高風險地區來港外傭，需已接種疫苗，並成功預約荃灣絲麗酒店或竹篙灣檢疫設施，持有陰性檢測證明才可上機。

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