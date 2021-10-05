竹篙灣外傭檢疫房間網上預約一房難求　僱傭公會：派20人搶都失敗

政府早前開放竹篙灣檢疫中心予外傭來港隔離，不過供不應求，大批僱主難以為外傭訂房。香港僱傭公會主席陳東風今早（5日）於電台節目表示，現時訂房的成功率非常低，需求與供應明顯不成比例，直言「每個星期發一次惡夢。」他表示，昨日（4日）與員工及其他僱主等約20人，曾嘗試一同預約房間，最終全告失敗。



現時外傭檢疫房間預約系統，每逢周一9時，會提供新一輪可供預約的房間。陳東風於港台節目《千禧年代》表示，現時除中介公司，有不少僱主自行預約，惟需求與供應明顯不成正比，每周都需要鬥快，形容「每個星期發一次惡夢。」他說，系統開放2至3分鐘後，便會收到訊息指房間全數爆滿。

香港僱傭公會主席陳東風（資料圖片）

陳東風表示，昨日與員工及其他僱主等約20人，嘗試一同預約房間，可惜全部失敗告終。他表示，預約成功率非常低，只有個別行家「間中拎到1、2個房間。」