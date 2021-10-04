竹篙灣檢疫中心｜外傭檢疫隔離房間瞬間掃清　黑市出近2千元搶房

政府早前重新開放竹篙灣檢疫中心予外傭來港作隔離用途，並增加房間數字到1,000個，逢周一開放未來7日的房間申請。今晨開放的350個預約申請只需5分鐘已火速被掃清，香港僱傭公會主席陳東風估計目前有逾6,000名外傭等待來港，隔離設施供不應求，甚至出現「黑市」，有僱主在網上出價請人幫忙搶房。陳東風斥政府完全沒有改善房間的預約制度，建議以外傭簽證簽發日期為輪候入境及入住隔離設計的條件，不需僱主每星期為搶房而發惡夢。



政府早前公布重啟竹篙灣檢疫中心作外傭入境隔離的用途，房間數量由800個增加至1,000個，而預約系列則成每日預約改為每周一預約未來7日的房間申請。結果，在首個開放預約的星期一（4日），350個預約房間在5分鐘便已一掃而空。

香港僱傭公會主席陳東風指，會內只有極少數人能成功搶到房間，「政府人為控制房間數目，無法應對龐大需求，預料之中」。而他更發現在網上出現「黑市」搶房，有僱主或中介出價1,800元讓人幫忙搶房，搶到便付款。

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陳東風認為，「黑市」出現源於政府沒有反思和改善預約系統，除了增加房間供應之外，仍在採用先到先得制度，結果造成僱主的惡夢和困擾。他又指，大部分的僱主和中介都同意按外傭的入境簽證簽發日期來輪候隔離設施，他認為此做法公平而且成本低，又能幫助最需要的僱主，希望政府檢討和改善。

他又指，現時等待入境的外傭逾6,000個，每日准許入境和入住隔離設施的外傭只有50個，長時間也未能滿足社會對外傭的需求。現時香港的防疫、檢疫措施行之有效，近日也沒有新增的個案，期望政府提升外傭每日入境的數量。

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開放竹篙灣檢疫中心供外傭作檢疫用途的最新安排

預約系統開放時間：10月4日上午9時開始

新一輪：每星期一上午九時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間



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