施政報告｜消息：研修城規排污例助新界北發展　內地通關防疫更嚴

尚餘9個月任期的特首林鄭月娥今日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，她表明會「聚焦未來」，稱解決房屋及土地問題是市民的重點期望，未來香港重心「向北走」，新界北發展成今次施政報告的重頭戲。

綜合消息，政府擬增建新鐵路線，預計由蓮塘／香園圍口岸出發，將途經坪輋、皇后山等新發展區，大埔區亦會設新站；而沙嶺超級殯葬城計劃將被推倒；有商界人士預視新界北有一定升值潛力，但發展在即，有消息形容香港現行法例掣肘多，預計政府將全面檢視城規及排污等條例要求，「拆牆鬆綁」加快發展的同時，料會引來關注環保團體的注意。

至於短期較貼近市民的措施，相信是港府表明會努力達致與內地「通關」。林鄭直言對於來自「與病毒共存」國家的人，香港將嚴格管制，即不排除歐美等地來港人士的防疫要求或再提高。



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新界北擬增建新鐵路線 沙嶺超級殯葬城計劃料推倒

買樓成為港人共同難題，連日來已有消息傳出，政府會多管齊下覓地建屋，包括降低祖堂地轉售門檻、降低舊樓強拍門檻，研提高舊區及新界北新發展區地積比，釋放新界北河套區周邊部分濕地，落實龍鼓灘填海計劃及研究搬遷葵涌貨櫃碼頭。

為配合新發展，新界北擬增建新鐵路線，預計由蓮塘／香園圍口岸出發，至少途經坪輋、皇后山等新發展區，大埔區亦會設新站。

明報》今日再引消息指，原計劃在北區興趣的「沙嶺超級殯葬城」，預料政府會宣布推倒，原規劃的焚化爐亦要另行選址。（資料圖片）

港府或全面檢視城規、排污條例 以加快發展

《明報》今日引消息指，原計劃在北區興趣的「沙嶺超級殯葬城」，預料政府會宣布推倒，原規劃的焚化爐亦要另行選址。《星島》則引消息人士說法，指新界北發展將由政府主導，公私營房屋「七三比」，政府將運用公權力收回地、農地、祖堂地等私人土地，以興建大量公營房屋；有消息認為，香港法例掣肘太多，政府將全面檢視《城規條例》、排污等要求，「拆牆鬆綁」以加快發展。

特首林鄭月娥。（李澤彤攝）

林鄭：首要任務是與內地通關 什麼措施或程序都盡力做

林鄭月娥昨日形容，控制疫情以達至與內地免檢疫通關是「頭等大事」，比國際旅遊、國際商務活動更重要，「首要任務」是達致與內地通關，又強調只要能有序通關，「中央要我哋做咩措施，改善咩程序，我哋全部會盡最大努力做。」她直言對於來自「與病毒共存」國家的人，香港將嚴格管制，即日後從部份歐美國家返港的防疫要求或更嚴謹。

政府專家顧問許樹昌日前透露，內地期望港方「盡量貼近」內地要求，包括收緊豁免檢疫安排、加密醫護檢測頻率，以及政府正研究「通關碼」，屆時港人可能需要使用實名電話登記，上載檢測陰性證明、疫苗接種記錄及到訪內地前21天行蹤資料。