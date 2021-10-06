施政報告｜消息︰東鐵白石角建站　解塞車、扶科學園　樓盤料升值

港鐵東鐵線將建新車站。消息人士透露，即將公布的新一份施政報告將建議，在大埔白石角興建東鐵線車站，以緩解區內交通塞車問題，亦有助科學園發展。市場人士估計，白石角興建鐵路站，區內樓價會隨之上升。



隨著大埔白石角近年有多個新樓盤入伙，區內人口迅速增長，加上鄰近的科學園兩幢新大樓啟用，以致區內交通擠塞問題日趨嚴峻。據消息指，施政報告將公布在白石角增設港鐵站的建議，除了有助紓緩區內交通，亦有利科學園發展，符合本港推動創科業產的大方向。

政府曾研究加站 當年指未夠運輸需求量

白石角新發展區位於沙田與大埔之間，2012年起發展成住宅區，政府早年制訂《鐵路發展策略二〇一四》時，曾委託工程顧問就白石角站及科學園進行評估，但結論認為未有足夠的運輸需求量去支持興建一個新港鐵站，白石角站因而沒有納入鐵路發展的策略。但近年隨著天賦海灣、 逸瓏灣、 海日灣及朗濤等相繼落成及入伙，區內交通有不勝負荷之勢，民建聯早前向政府建議在大學站及大埔站之間增設白石角站。

據報指，現時在白石角、大埔滘、科學園一帶工作及生活的人數近7萬，由於未有鐵路站，多乘巴士或小巴往還大學站轉鐵路，上下班繁忙時段造成區內塞車問題。

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