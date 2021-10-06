沙嶺超級殯葬城大縮水　林鄭：不興建殯儀館、火葬場

特首林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，大篇幅勾劃出香港未來發展，毗鄰深圳的新界北成為未來發展重鎮，整個規劃藍圖涵蓋交通、房屋及產業發展等，著力加強與內地基建連繫， 配合大灣區分工定位。她在下午舉行記者會，講解《施政報告》內長遠規劃例如政府架構重組、及覓地建屋的一系列鬆綁措施等項目，多次被問到連任問題。



+ 6

【17:11】至於早年擬興建的「沙嶺超級殯葬城」，林鄭表示，以往北部無發展，「唔親鄰嘅設施去晒北面」，但今時今日已不可以隨便遷移，要作出平衡。她指，政府曾計劃殯葬城設施有三個項目，當中會保留靈灰安置所，因為香港每年有5萬人去世，要為後人安置，20萬個骨灰龕位將置於沙嶺，現時已做相關的平整工作，之後會申請撥款。至於殯儀館及火葬場則毋須興建，前者相關設施已足夠，後者則可用科技及在和合石加建以應付需求。

她續指，政府寫字樓、「唔係有位置需要的設施」會搬到北部，並已經選址，以帶動當區就業，並可紓緩交通擠塞問題。

【17:00】有記者問到為何不光明正大將收回區議會撥款權，放入《施政報告》，往後會否恢復區議會委任制，又問到林鄭月娥有否履行2017年政綱所指要重建和諧社會、恢復市民對政府的信心。

林鄭指，她曾提及收回撥款權事宜，「並不存在咩光明正大或陰陰濕濕」，又稱目前區議會殘缺不全，質疑自數名區議員代表全部選區通過撥款有欠公道，是不民主的做法，而改由政府代替整個區作決定更有代表性，體現均衡參與。她說，目前只是暫停區議會撥款權，長遠政策需要慢慢研究。她強調今次並非「收權」，因為區議會從來沒有權力，只是一個諮詢組織。

她續指自上任以來，她一直希望重建和諧社會，反修例風波前大部分政黨願意與她磋商，《施政報告》致謝議案通過，其後很多政治團體變成反中亂港勢力，令香港出現前所未有的挑戰，甚至危害國家安全，重申與社會同行、以民為本施政仍是她的宗旨。

【16:57】《信報》記者問及，今次施政報告有不少跨屆建議，有人形容如連任政綱，與及會否等特首選舉後才作交流。

林鄭表示，任何大型建設都不可能在短時間內完成，不可能有一屆政府的工作可在5年內完成，一係提出，一係就唔提出，如果好多人不想做事，香港咪就係咁囉，裹足不前。

她強調自己經常如此工作，在快離任發展局時提出「起動九龍東」的計劃，當日《信報》社評更讚揚，她特意留下了相關文章。而觀塘現已有不少金融公司落戶，強調是靠跨任期、有魄力的工作成果。她又提到自己將辭任政務司司長時提出西九故宮博物館，呼籲不要與連任掛勾，「如果要掛勾就同我林鄭月娥掛勾，我好鍾意做嘢」。

【16:51】被問到如何評論自己任內表現、會否爭取連任，林鄭月娥表示，不會回應有關問題。被問到倡議北部都會區後，發展「明日大嶼」是否有需要，林鄭表示，2025年提供約百萬房屋單位目標，計及交椅洲的房屋興建數字，強調「唔能夠唔填海。」她指，相信香港有部分人不同意，例如不可以觸碰郊野公園等，但她反問「想唔想香港前進」，認為政府要果斷，又指反對聲音不大。她又引述地產界指，填海賣地是賺錢的事情，可以幫補庫房。另外，她指，政府與鄉議局合作，用合理方式出讓祖堂地，稱「唔可以隨便想要咩就要咩。」

【16:46】被問到有關醫療服務輪候及北部都會區，會否增加居民及內地來訪者爭拗的情況時，林鄭表示，香港人口老化下自然會增加醫療需求，近4年已增加了資源，認為醫管局亦應考慮有否其他方法，例如利用科技、人工智能診症等解決問題。

旅遊方面，林鄭表示有人來自然有需要滿足需求，但在疫情下本地業界亦擔心沒有人來。她強調北部都會區是為了土地開發，不是為了交通、人流等小問題，而是想像香港的未來。

【16:40】有記者問到建設北部都會區成本預算，以及與「明日大嶼」計劃同時進行，會否導致工程人手短缺，價格水漲船高，另外《施政報告》提出檢討公務員高層職位的選拔及聘任機制，確保「能者居之」，是否反映目前公務員制度並非「能者居之」。

林鄭稱，最初在行政會議提出北部都會區時，有行會成員擔心成本問題，亦有行會成員提出這是一個願景，而非討論細節，她希望大家也可將此視為一個「願景」。她說，香港最能夠製造財富的是土地，不可能在開拓土地工作上蝕本，只是要面對現金流問題，政府可能發債解決，大家毋須擔心政府的財政負擔，「如果睇今日赤字就乜都唔做，不單只是短視，是不負責任的做法。」

她續指，實施《港區國安法》及完善選舉制度後，政府比較行政主導，較易推展工作，但領導能力仍非常重要，提及港澳辦主任夏寶龍提及管治者要「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」中，最難的是「想幹事」，政府要找到最有能力、最有抱負的公務員。

+ 13

【16:32】林鄭月娥表示，港府配合國家發展策略，按照《十四五規劃綱要》，未來5年重點發展生命健康科學，配合香港醫學院及科研優勢，回應國家需要，打造相關的科技創新領域。另外，河套地區港深創科園，成立新的研發中心，設立「生命健康創新科研中心」。另外，在大灣區發展方面，港深兩地聯手發展對大灣區有利的經濟體，又指未來的5項鐵路發展，有2至3條均會經深圳，反映兩地具體連接，有信心兩地合作順利，互補性好強。她又重申，未來10年公私營房屋供應「到位」，有信心房屋問題可徹底解決。

【16:24】有記者問到是否堅持不會重組發展局，經改組後的民政事務局負責的區議會工作會否有所改變，以及為何林鄭假設下屆政府會接納今份《施政報告》的改組方案。

林鄭指，運房局工作繁重，認為分拆運房局「好實在」，亦得到廣泛支持，但她稱土地開拓非單純為房屋用途，還包括經濟用途、政府設施，現時發展局有兩大範疇，分別是規劃地政及工務，近年為加快開拓土地，兩個科目進行研究，如果分開這兩個科目，會否出現不協調亦是考慮之一。

她提到，文物保育同樣在發展局的範疇內，根據她過去5年經驗，發展局架構運作良好，她主觀認為將發展局分拆比較可惜，「我又唔會唔聽意見，所以咪拎出嚟討論。」

她稱，希望未來地區事務地區處理，提出民政事務局可專注青年發展，有關重組政府架構的諮詢馬上可以開始，會從不同持分者進行諮詢，但不打算做一個很大型公眾諮詢，因公眾未必對此有很大興趣。她又指，她沒有假設下屆會接受她的意見，她只是行多一步為下屆鋪排，「如果佢唔同意咪唔洗做」，但若建議獲公眾及持分者認同，相信不論由誰擔任下屆特首，也會進行相關工作。

【16:18】林鄭表示「拆局」是「工欲善其事」，強調調整的是最高層決策局，而重組架構需要修訂相關法律。她強調將重組建議交給下屆政府相當重要，但指如果今屆政府已完成改組，下屆將需要「硬食」，強調「我唔做呢啲違政治倫理嘅事」。

她又指，認為下屆特首如果同意改組，即可與立法會討論，可在7月1日推行，當選後在物色司局長時已可立即找人。她強調改組是社會想做，「你可以話我係好負責任嘅人，唔會因為自己任期快完而唔做野」，但強調拆局與連任與否無關。

林鄭另指，基本法23條立法是責任所在，批評以往多屆政府「遮遮掩掩」，強調對國家及人民都是風險，日後所有官員都會理直氣壯，不會模稜兩可。她表示希望在下屆立法會內完成，強調將會有諮詢工作，已載於立法建議便覽內，但正因需要諮詢，難在任內完成，對於有指推卸責任覺得奇怪，強調任何只要看看時間表，就知道希望今屆內完成並不實際。她又提到要做好公眾宣傳，需要一定時間。

林鄭月娥《施政報告》記者會結語。（周禮希攝）

【16:12】林鄭指，在國家安全及愛國者治港的雙重保障下，特區政府應比回歸後任何時候，更有基礎、信心等能力落實《施政報告》願景，但市民大眾的支持必不可少，因此今份《施政報告》的主題是「齊心同行開創未來」。

【16:06】林鄭月娥表示，未來10年房屋政策應達標，未來可足夠建33萬公屋；私營房屋方面，可提供170公政府主導土地，10萬個私人單位，未計私營發展商手持的土地。她指，今年首8個月內，許多私人土地改地契、市區重建以增加房屋供應，料未來10年都可以達標。她指，至2046、2047年，連同人工島填海及北部將可提供40萬至50萬個單位，料為七比三的公私營比例，連同北部都會區可提供16萬至18萬個單位，最高可提供約110萬個單位，再加上精簡法定程序、釋出「祖堂地」等，料可多於110萬個單位的水平。她說目前全港總單位數目約290.3萬個，即增加34至38%個單位，有信心房屋問題可徹底解決。

《施政報告》記者會主題佈景。（周禮希攝）

【16:01】林鄭表示希望繼續發展數碼港，希望有標誌性項目。她亦提到將會建設新田科技城，提到落馬洲河套區加上新田科技城的150公頃後，加起來有247公頃用地，再加上深圳300公頃有540公頃創新科技區，相信可與矽谷媲美。此外，林鄭到訪大專院校時，各校建議政府批地給各院校進行科研，林鄭表示完全支持。

大專院校的科研要產品化，因此香港需要再工業化。她覺得香港有很大潛力，在進行智慧製造和工業生產，她看到科學園的先進製造業中心很受歡迎，因此會設第二個先進製造中心，以及在新田建立另一中心。

林鄭表示，將在港深創科園做第三個生命健康創新科研中心。至於人才方面，林鄭表示將繼續「傑出創科學人計劃」，並繼續研究有關科研資金的計劃。

【15:53】在創新科技發展上，林鄭月娥表示，今屆政府會沿用白石角科學園，故重新啟動馬料水填海，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。她指，當日有人反對填海是因為土地用作住宅用途，引致交通擠塞，但相信作科學園擴建，對交通影響不大。

另外，會改善白石角科學園交通，東鐵線的大學站以北加建車站，並會重新為教大運動設施重新選址。車站上蓋可以興建公營房屋、停車場及商場，目前已找到相關土地。至於第5期數碼港，會增建4成樓面面積，流浮山亦冀設創科落戶地方。

【15:50】林鄭月娥稱，目前北部都會區只是一個概念，但政府花了3至4個月做大量工作，並邀請了前規劃署署長凌嘉勤擔任顧問，並非「齋講」。她說，政府提出10項行動方向，及45項行動項目，包括與建5條新鐵路，例如有洪水橋至前海的跨境鐵路，政府已在洪水橋新鐵路站的地底預留數公頃作跨境鐵路站；北環線向北伸延接入深圳的新皇崗口岸；東鐵綫伸延至深圳羅湖，並增設非過境的羅湖南站。

【15:48】林鄭月娥向記者介紹《施政報告》時，旁邊展示架突然倒塌，林鄭尷尬一笑後繼續發言。

【15:37】特首林鄭月娥開場發言表示，自己發表了任內最後一份施政報告，為「齊心同行、開創未來」。她之後重點介紹各工作。林鄭提到今年亦有附篇，交代過去4年多的措施，亦有逾300新措施；另外有北部都會區發展策略、十四五規劃的「八個中心」便覽、40項提交下屆立法會的立法建議。她提到，即將公布《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》最終報告，將提到最新欠地數字，與及有關氣候的計劃。

她特別提到北部都會區，強調是綜合發展，要有多種不同的作用，並與維港都會區對比，指後者成就了香港今日，而新的都會區選址北部理所當然，因為仍未開發。林鄭指，300平方公里範疇，差不多三成香港地方都涵蓋在內。她補充指，維港都會區未來將包括「明日大嶼」的交椅洲人工島填海，指兩個都會區將南北相互輝映。

林鄭強調，目前北部都會區零散，之後會整全發展，無需要定下界線，如做得好可以幅射至其他地區，以至深圳。她指，本港與深圳已有多個陸路口岸，是全世界最頻繁的口岸，強調發展都會區的意義重大，在國安法後本港更有條件發展，是特區首次以突破思維，超越深圳的行政界線，相信港深合作將令兩地在大灣區發揮雙引擎作用。

她亦強調，都會區將加強基建發展，令不同小區有聯繫；北部都會區需要完善創科產業系統、同時要令城市及鄉郊結合，更積極的生態，令區宜居，宜就業，宜遊玩。

▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



+ 3

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼



+ 3

▼特首林鄭月娥施政報告2021附篇全覽▼

