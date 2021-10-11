施政報告│反駁林鄭月娥起公屋慢　陳帆：過去5年建屋速度比以往快

特首林鄭月娥周日（10日）在無綫新聞節目中指房委會在收到政府土地後建屋建得太慢，應負起向輪候公屋人士發出現金津貼，以建立問責精神。運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）在新成電台節目中隔空反駁，重申房委會在過去5年的建屋速度比以往快，強調在建屋上絕無放鬆。



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你（房委會）起得慢你就出錢，希望令佢更有動力起快啲，起快得一個月得一個月，兩個月得兩個月，否則佢畀錢。」 林鄭月娥10.10在無綫新聞《講清講楚》

陳帆：房委會同事絕無任何放鬆

政府今年6月推出現金津貼計劃，資助正輪候公屋的基層家庭，房委會將揹起？

陳帆在新成電台節目中說，房委會建屋已經比以前快：「現屆政府5年中，我哋已興建咗96,500個公營房屋單位。如果我哋將呢個時間同以往相比，我哋已多興建3萬個單位。你諗諗增幅係相當巨大，反映我哋房委會同事，喺建屋上投入同有好強承擔，而且絕無、絕無任何放鬆。」

運輸及房屋局局長陳帆（左）重申房委會在過去5年的建屋速度比以往快。（資料圖片／余俊亮攝）

對於林鄭月娥質疑房委會甚少用建屋速度較快的組裝合成法，有房委會委員則認為部分地盤未必合用，陳帆同意有關看法，他解釋說，有些地盤面積相對細小，而香港有些地勢亦較陡斜，而運送組件時要整個公屋單位搬運，「如果有啲地盤道路是較狹窄，或者佢根本係未能轉彎，便會有限制做唔到。」