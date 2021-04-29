男子毀何君堯辦事處　遭改判教導所　上訴庭指私了搶奪法律功能

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-29 17:55

元朗前年7月21日發生白衣人襲擊事件後翌日，立法會議員何君堯辦事處遭大肆破壞。20歲男學生早前認有份破壞，被判1年感化，上訴庭早前改判他入教導所。上訴庭今日（29日）頒判詞指，本案有反《逃犯條例》背景，人群在辦事處聚集也是因為「721事件」，而被告穿上裝備必然是要攻打辦事處。上訴庭又指，指「私了」行為是要搶奪法律的功能和地位，把個人眼中的對錯強加於人並進行報復，造成惡性循環，令社會變得無法無天。

被告朱沛恆（20歲，學生）被控於2019年7月22日，在荃豐中心損壞屬於何君堯辦公室的玻璃牆。

他在裁判法院認罪，原審裁判官溫紹明判他感化12個月，律政司及後在裁判法院申請覆核刑期，溫官改判他200小時社會服務令，惟律政司仍認為刑期過輕，再向上訴庭申請覆核，上訴庭早前改判他入教導所。

指被告有預謀犯案 乘著人群突然躁動開始犯案

上訴庭今日頒判詞指，原審未有主動要求觀看現場的錄影片段，做法不理想，因而未能掌握被告在商場內所有動態，包括他還穿了護員肘、戰術背心、備有頭盔，即使裝備是別人所有，但物主及被告必然有了共識才讓被告穿上，而在本案環境下必然是要攻打辦事處。

上訴庭又認為種種跡象顯示，被告有預謀犯案，至少在案發前15分鐘穿好裝備，從容不迫和別人比劃談事，再乘著人群突然躁動開始作案，也不是獨自犯案，再加上本案有反《逃犯條例》背景，大量人群在辦事處聚集是因為「721事件」，被告行為可隨時引發其他違法行為。

律政司就反修例運動相關案件曾作的刑期覆核。(詳看下圖)

+ 16 + 16 + 16

指「私了」行為是要搶奪法律的功能和地位

上訴庭亦指，即使某人出於正義感損害別人身體及財物，法庭也絕不容忍，認為「私了」行為是要搶奪法律的功能和地位，把個人眼中的對錯強加於人並進行報復，無論對錯也會造成惡性循環，令立場不同的人互相攻擊，令社會變得無法無天。

上訴庭認為，原審誤將被告當成毫無準備、只求洩憤的輕率少年，沒意識到本案有仇視、霸淩、恫嚇、滅聲等情況，在辨識案件嚴重性不足，亦質疑被告是否有真誠悔意。

案件編號：CAAR2/2021