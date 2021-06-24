男生扔雨傘入火堆　被改判社服令　官強調伸出憐憫亦是施行公義

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-24 20:02

去年就太子站831事件半周年，有示威者在旺角堵路，18歲男學生把雨傘扔進正在焚燒的垃圾桶，被控縱火罪。他認罪後被判18個月感化令，律政司不服判刑申請覆核，案件今（24日）於九龍城裁判法院處理，裁判官張天雁同意感化令未能反映本案嚴重性，但指出本案被告的家庭背景特殊，需獨力照顧中風母親，認為伸出憐憫也一直是法官施行公義的一種方法，並指反修例案件的判刑覆核亦有改判被告當無酬工作，最後改判被告社會服務令200小時。

被告莊通才（18歲，學生），承認一項縱火罪，指他於今年 3月1日在旺角花園街與豉油街交界，用火損壞屬於政府的一個垃圾桶。

被告與中風母相依為命

裁判官張天雁指出被告需獨力照顧因中風不良於行、要坐輪椅的母親。社工及社會福利主任報告均提到，領取綜援的被告和母親相依為命，被告需負責母親的起居飲食、護理及處理家中蟲患，他每次還押完返家蟑螂都會明顯增加。其母曾發生多次意外，如深夜跌落床及急須送院。張官認為被告家庭困難狀況並非一般，法庭在例外情況宜作額外人道考慮。

裁判官張天雁指本案被告的家庭背景特殊，又曾被拘留40天，改判他社會服務令200小時，並強調伸出憐憫亦是施行公義的手法之一。（資料圖片）

被告非燃起火種的人

張官提到本案的縱火行為相對輕微，被告沒有燃起火種，雨傘並非易燃物品及無導致火勢猛烈。她看不到單獨逗留的被告當時有其他明顯非法行為或預謀，沒有證據顯示他意圖使用所攜的防護性物品犯法。感化官報告指他有悔意，例如他曾着社工提醒同學不要犯案。

判刑前已曾還柙40天

張官指，被告曾還柙40天，並已完成過半的感化令，這9個月期間表現理想。考慮到被告的家庭背景特殊，她認為伸出憐憫也一直是法官施行公義的一種方法。她留意到多宗涉暴力社會事件案件覆核後改判監禁式刑罰，但她指反修例案件的判刑覆核亦有改判社會服務令，判刑不是千篇一律。她認為同意感化令未能反映本案嚴重性，而判處200小時社會服務令可達致更生目的，和本案嚴重性及罪責相稱。

案件編號：KCCC336/2020

律政司就反修例運動案件中曾提刑期覆核的案件。(詳看下圖)