鄒幸彤涉煽惑六四集會　警司認無提防疫方案　否認早決定拒批申請

前支聯會副主席鄒幸彤，涉宣傳和呼籲參加本年六四集會，被控煽惑他人明知而非法參與未經批准集結，案件今（6日）在西九龍裁判法院續審，警司張永勤出庭作供，他承認警方未有向支聯會提議任何防疫措施方案，鄒質疑警方早已決定拒絕會方的申請，又指警方過去兩年所發的禁止通知書，無論行文及拒絕理由均一模一樣，質疑張只是負責抄寫，張否認說法。陳慧敏裁判官裁定鄒表證成立，押後至10月25日續審，屆時鄒將出庭自辯。



被告鄒幸彤（36歲）被控於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。

警司稱以防疫為由拒批集會

警司張永勤供稱，他自2020年7月起在北角分區任職指揮官，職責為處理分區所有集會、遊行申請，並沒有參與處理去年六四集會申請。他上任至本年5月，不曾發出過任何不反對通過書。直至今年5月25日，警方與支聯會就六四集會開會，警方同月27日以防疫為由，發出禁止公眾集會通知書。不久後，支聯會常委梁錦威提出上訴，並於同月29日進行上訴委員會聆訊。

警司張永勤作供時否認早已決定拒絕批准六四集會的申請。(劉安琪攝)

同意無提過任何具體防疫措施

鄒盤問張時指出，支聯會在提交申請時有明言願意配合一切合理的防疫要求。張則指即使如此，在如此多人聚集的情況下，防疫措施的效果成疑。張同意警方不曾向支聯會提出任何具體的防疫措施，因為統籌工作應由主辦單位負責，警方的角色則為協調及協助合法集會執行。

鄒質疑警方早已決定要禁止集會

鄒續指，衛生署早於5月25日已向警方提供了專家備忘錄，當中寫到是應警方上訴委員會要求填寫。惟當時支聯會仍未提出上訴，故質疑警方早已決定要禁止集會。張不同意，警方需要在事前進行準備工作，而專家的職責是提供專業意見，供警方作出決定。

過去兩年通知書行文及理由一模一樣

鄒另質疑，警方在2020年及2021年所發出的禁止通知書中，文件內的行文及關鍵理由等均一模一樣，就像「樣板文書」一樣。張回應指，他並沒有參與上年的決定，不能作出批論，而警方所發出的通知書均需經過律政署的批改。

案件編號：WKCC2595/2021