國安處指六四為「反革命暴亂」　鄒幸彤斥誣衊　要求收回言論

保安局局長鄧炳強早前去信支聯會副主席鄒幸彤，指他建議註銷支聯會公司註冊。鄒幸彤今日（24日）回信駁斥國安處誣衊民運是「反革命暴亂」及合理化血腥鎮壓，要求國安處收回不實言論。



她稱，國安處至今未能展示支聯會是外國代理人的證據，強調支聯會行事光明磊落，32年來所有活動合法且獲警方及相關政府部門大力協助。



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鄒幸彤批國安處合理化血腥鎮壓

鄒幸彤在回信中透露，鄧炳強建議註銷支聯會公司註冊的決定，主要基於國安處一份文件56頁的建議書，當中詳細列出支聯會32年來的活動，包括燭光晚會、六四紀念館及遊行等，並指控1989年「六四事件」是「一場意圖推翻中國共產黨領導和顛覆社會主義的中華人民共和國的反革命暴亂」。

鄒幸彤反駁指，八九民運是一場全民參與、和平地要求政治改革的民主運動，他們絕不能容忍國安處將之誣蔑為「反革命暴亂」，從而合理化其後的血腥鎮壓，「當年的學生、市民、工人，本着為國為民的拳拳之心，以最溫和的方式，遊行、靜坐、絕食、對話，希望推動國家走向民主，卻換來最殘暴的屠殺，平民遭軍隊無差別掃射，學生被坦克無情碾壓......權力再大，亦無法改寫事實真相。」

她稱，支聯會非常遺憾國安處對中共扭曲事實的說法照單全收，不作任何的分析和判斷，建議國安處認真閱讀調查支聯會時所收集的大量資料，並要求國安處其歪曲八九真相的不實言論。

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國安處質疑「建設民主中國」危害中共

鄒幸彤又引述國安處質疑「結束一黨專政 建設民主中國」綱領挑戰中共領導，要求建立與憲法不相符的政治制度，因而危害國家主權、領土完整及國家的獨立性。鄒幸彤「提醒」國安處，「民主」可是國家規定的社會主義核心價值觀之一，指稱「民主中國」不符憲法要求可是會犯政治錯誤，並稱按國安處邏輯，任何推動修憲的人均必然是國家安全罪犯，包括於2018年對憲法做出了根本性改動的國家主席習近平。

📝註：2021 年 9 月 10 日，支聯會及其 7 名常委被以國安法控告提堂，同日，保安局局長鄧炳強致信鄒幸彤，指他將根據警方的建議向行政長官會同行政會議建議註銷支聯會的公司註冊登記，並限支聯會如有申述，要在 9 月 24 日下午 5... Posted by 鄒幸彤 on Friday, 24 September 2021

支聯會32年來活動 均德到警方及相關部門協助

對於國安處羅列支聯會32年來的活動作為「罪證」，鄒幸彤回應指：「國安處大可不必如此費心，我們從不否認我們一直堅持五大綱領，並以此自豪。」並強調多年來的活動均是合法舉行，並往往獲得警方及相關政府部門的大力協助，如提供場地、安排交通改道、疏導人流、發出不反對通知書等，「國安處如今將此等活動描繪為危害國家安全之活動，豈非有指責同僚為協助危害國家安全之共犯之嫌？」

六四事件發生後，中央將事件由起初的「動亂」，升級為「反革命暴亂」，後來在江澤民和胡錦濤執政時期，改以中立的名稱形容，例如「1989年春夏之交的政治風波」等，至習近平執政期間，除了以「政治風波」來形容外，亦再度用上「反革命暴亂」的字眼。