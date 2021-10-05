鄒幸彤呼籲參與六四集會被控煽動　將爭議檢控是否合憲　審訊明續

前支聯會副主席鄒幸彤，涉宣傳和呼籲參加本年六四集會，被控煽惑他人明知而非法參與未經批准集結，今（5日）在西九龍裁判法院開審。沒有律師代表的鄒表示會就涉案文章內容有否煽惑含意、其憲法權利、檢控是否合憲等作爭議。她又透露昨天才收到控方文件，惟她閱過文件後，未能就承認事實與控方達成共識，控方需傳兩名證人作供，裁判官陳慧敏最後把案件押後至明日繼續。



被告鄒幸彤（36歲）涉嫌於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。

會就文章是否涉煽動作爭議

甫開庭，身穿綠色外套的鄒幸彤手持一大疊文件步出犯人欄，向旁聽席人士揮手示意。本為大律師的鄒今沒有律師代表，她自言將不爭議大部份案情，包括其在《明報》、Twitter、Facebook發表文章等，惟她對文章內容有否煽惑含意、其憲法權利、檢控是否合憲等均有爭議。

官休庭讓鄒閱讀文件

另鄒表示至今仍未收到控方準備的開案陳詞及承認事實。陳官亦表示該些文件理應於9月29日前交給法庭，惟她於昨日才剛收到文件。控方解釋指，他早前曾就該些資料聯絡當時鄒的代表大律師及事務律師，惟均沒有回音，鄒反駁她早就向控方表示審訊時將不會有律師代表。陳官最後決定先休庭，以供鄒閱讀有關文件。

將傳召警司及警員作供

法庭於約1小時後重開，控方指鄒對於大部份承認事實均未能同意，故需要傳召兩名證人，包括一名警司及一名證物警員作供。惟警司最早須今午3時才可到庭，且鄒需時閱讀相關口供，陳官終決定將審訊押後至明天繼續，並預留本月25、26、29日續審，以供鄒準備中段陳詞，處理本案的法律爭議。

案件編號：WKCC2595/2021