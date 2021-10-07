版權修訂條例最快下月再展諮詢　邱騰華回應被削權：做少唔等於輸

被稱為「網絡23條」的《版權修訂條例》過往曾兩度推出，內容包括限制轉播侵權作品，當時令人憂慮影響言論自由，最終在反對聲中被擱置。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（7日）表示，隨着科技轉變，以及國際間侵權行業熾熱，下月會就條例再展諮詢，之後再提交上立法會，強調需要及早修例。



邱騰華今日召開記者會交代《施政報告》詳情，他於開場發言時提到，將會重推《版權修訂條例》。該條例曾於2011年及2014年推出，內容包括限制轉播侵權作品，即使二次創作或翻唱作品都未獲豁免，令人憂慮影響言論自由而遇反對後擱置。

邱騰華表示，早於10年前，條例已需要更新，隨着科技轉變，而且國際間侵權行業熾熱，認為現有條例不足以保護版權。他表示，在修復行政立法關係，及修改選舉制度後，認為現時是時候重推條例，下月開始重新諮詢，會以2011年及2014年時立法會的討論作為諮詢起點，冀汲取業界及社會各界意見，之後再提交到立法會。他強調，諮詢期間「不會鐵板一塊」，希望保護業界利益，又可平衡創作自由。

邱騰華強調，從業界、經濟發展，以及中國十四五規劃提到，香港要成為區域知識產權貿易中心等角度出發，都需要及早修訂條例。他又稱，過往於立法會討論時，即使部份議題獲共識，但由於受「拉布」影響，始終未能通過，相當可惜，「有啲係合理嘅關注，有啲可能係唔了解，又或者係先前嘅討論流於比較政治化時，有啲不必要爭論，咁所以最好方式係開始返個討論」。他預料，諮詢會持續數月，既然香港要發展為知識產權貿易中心，便需有關修例保證。

邱騰華表示，下月將就《版權修訂條例》展開諮詢。（廖雁雄攝）

另外，《施政報告》提到政府架構重組，有指商經局因或將成立「文化體育及旅遊局」而被大幅「削權」。邱騰華表示，現時香港經濟面對不少機遇及挑戰，政府體制上需要跟上轉變，重組應重視是否令政府運作更有效、可否產生協同效應等，強調局方支持有關建議，「唔存在話邊一個局拎多啲，就等如贏，又或者做少啲就等如輸」。

邱騰華稱，當年將工業貿易署合併時，由於不少企業需處理CEPA事宜，又需多做市場推廣，但近年企業則需要面對轉型，而且與科技創新意念有關，認為工業和創科政策需要互相配合，將工業發展的部分交由創新及科技局負責恰當。至於文化藝術旅遊等範疇，他表示相關範疇息息相關，文化藝術可成為有吸引力的旅遊景點。