安心出行｜連登仔製「翻版安心出行」　律師：開發使用或涉多宗罪

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-02-19 17:50

政府於周四（18日）起放寬防疫禁令，晚市堂食、健身室等處所重開，但市民必須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。不過，表明罷用「安心出行」，更有人設計「翻版安心出行」，抄襲正版設計。 有律師指出，「翻版安心出行」的設計者有機會觸犯《版權條例》、偽造或詐騙等罪行；若市民使用，或涉「使用虛假文書」等罪。資訊科技專家指出，設計翻版並不復雜，所用的是軟件開發常用的平台「GitLab」，執法機構要追查開發者及使用者，技術上可行。

討論區發布假網頁 聲稱不鼓勵使用

有人在連登討論區發帖表示，利用軟體開發平台「GitLab」創造了一個模仿版「安心出行」網頁，像真度高，可放在手機主畫面當作手機程式使用。惟開發者在討論區表明，網頁只用作「討論相關技術」，「並非鼓勵任何人以此成品作任何堂食用途」。

律師：開發、使用雙方均有可能犯罪

律師梁永鏗就此表示，「安心出行」本由政府開發並擁有版權，即使模仿版不是用作商業用途，開發者表明不鼓勵人使用，仍然有機會被指侵權，違反《版權條例》，情況有如「製作翻版光碟」。再者，梁律師指出，模仿版「安心出行」或屬「虛假文書」，開發者或會觸犯製作虛假文書，更指若本港因此造成防疫漏洞，開發者或涉詐騙政府。

對於使用者一方，梁律師亦提醒不可掉以輕心，因為使用虛假文書亦屬犯罪。惟梁律師坦言，現行政策下難以執法，建議執法人員多前往食肆突擊巡查。

律師梁永鏗指出，開發或使用模仿版「安心出行」均有機會犯法。（資料圖片）

業界人士指網頁技術普遍 籲市民勿以身試法

香港資訊科技商會副主席范健文則說，有留意模仿版「安心出行」，指網頁所用的軟體開發平台「GitLab」，其實是一個開源（Open Source）寄存平台，方便網頁設計者將不同材料放在一起，概念與雲端硬盤相似。他指出，「GitLab」在行業內十分普遍，大部份業者均會使用。

香港資訊科技商會副主席范健文（右）不建議市民使用模仿版「安心出行」。（資料圖片 / 陳晶琦攝）

范健文又說，模仿版「安心出行」的特別之處，在於它是開源網頁，使用者可以知道網頁內所有資料和編碼。他表示，因正版「安心出行」並非開源程式，明白市民或不肯定其私隱安全性而罷用，但他指模仿版「安心出行」並非好的替代品，因為其合法性並不確定，建議市民若不用「安心出行」，應「填紙仔」登記個人資料。

▼2月18日年初七重開處所 須用安心出行或登記資料▼

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政府甚可禁網阻止 或向電訊商索用戶資料

香港無線科技商會副主席李勁華亦指，模仿版「安心出行」基本上是「簡單網頁」，不建議市民使用以身試法。他又指，若警方打算追究開發者，可循網絡服務供應商著手，「好多時候都追得到」，又指政府或可「禁網」以阻止市民繼續使用模仿版「安心出行」。但他覺得，若政府向網絡供應商索取市民上網資料，或掀起重大私隱爭議。