中大學生會解散｜曾鈺成不揣測原因　中大舊生感惋惜：係大學回憶

中大學生會今日（7日）宣布解散，前立法會主席曾鈺成出席「十大傑出大專學生」頒獎禮後表示，大學生應有足夠獨立判斷應力，「要點樣處理有佢哋嘅理由」，不會對其解散原因作任何揣測。

有獲十大傑出大專學生獎的中大畢業生感慨學生會解散，又指過去在中大參與過不少學生會活動，例如迎新活動，形容「學生會係大學生嘅回憶」，她相信隨時間過去，會再有不同學生組織產生。



曾鈺成：呢屆解散唔等於將來學生唔會組織起來

被問到中大學生會解散一事，曾鈺成認為，每所大學學生會情況均有不同，中大學生會解散做法不會為其他學生會創下先例：「過去一段時間各大學學生會有唔同表現，一個學生會決定冇話先唔先例，唔相信呢屆解散等於將來學生唔會組織起來。」

傑出大專學生得主、中大畢業生李菀容：相信不同學生組織會再產生

「十大傑出大專學生」得獎者之一，香港中文大學醫科應屆畢業生李菀容感慨學生會解散，又指過去六年醫科生的生涯中，在中大參與過不少由學生會舉辦的活動，例如迎新活動，形容「學生會係大學生嘅回憶」。不過她相信，隨時間進步，會有不同社會同學生組織產生。

中大生黎可淇稱學生與校方溝通橋樑仍在

另一得獎者，同樣來自中大、主修綜合工商管理學空的黎可淇，同樣對學生會解散感惋惜，但理解學生會解散原因。她又相信，即使未來沒有學生會，校內仍有學生事務處：「會有同學生會嘅相關配套同活動幫中大學生，橋樑應該仍然會存在。」