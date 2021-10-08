攀山事故疫下激增　首8個月已660宗　破邊洲行山客困絕壁跳海求生

疫情下行山熱潮持續，又到適合遠足時節，多支紀律部隊聯同漁農署呼籲市民注意行山安全。據統計，消防處今年首8個月共接獲660宗攀山事故，已超越去年全年602宗，受傷人數亦較往年高企。

常見肇因包括獨自行山、玩「捆邊」及「爆林」等高危活動、以及不惜為「打卡」犯險等。曾有求助個案顯示，數名素不相識網友相約到破邊洲，被困絕壁「唔上唔落」，須出動直昇機協助，及由消防兩次游繩營救，有待救人士更情急跳海求生。

前線救援人士提醒，訪深山野嶺勿只依賴智能手機，最重要能夠確認身處位置，如不幸遇險，一些日常小物能夠大派用場。



消防處、警務處、民安隊、政府飛行服務隊、漁農署，舉行行山安全聯合記者會。（盧翊銘攝）

首8個月錄660宗攀山事故 近5年最多

據消防處統計，疫情下行山事故增，去年共接獲605宗攀山事故，為前年215宗的2.8倍，行山熱潮持續，今年首8個月錄得660宗攀山事故，已超越去年全年宗數，亦已成近5年來最高紀錄。飛行服務隊的攀山拯救召喚，由2016年至2019年平均每年有400多宗，去年急升至885宗；今年至8月底有631宗，即較去年同期增7%。受傷人數亦較往年高企，今年首8個月有401人受傷、7人死亡，去年有323人受傷、11人死亡。

網友相約玩「捆邊」困絕壁 一人情急跳海求生

高級消防隊長（攀山拯救專隊支援隊）張天瑜分享，消防處曾接報在破邊洲有四名網友「捆邊」期間不上不下，前線抵達懸崖頂只聞聲不見人，後來確認當中兩人被困於峭壁中段，要架設游繩，並由飛行服務隊協助確認位置，礙於沿岸崖邊的石頭泥土比較鬆散，不能夠飛近直接吊走事主，拯救過程難度高，「一來設繩時，好驚踩到石頭飛落，令事主額外受傷，其次又驚慢慢落去，事主在崖邊會體力不支而跌落崖底。」幾經辛苦終救出三人，查問發現餘下一人原來早已選擇跳海，幸獲路經舢舨救走。

5月11日南天門石澗，消防處高空拯救專隊，支援隊及攀山拯救專隊到場，拯救一名被困於大嶼山鳳凰徑近南天門石澗對落150米位置的傷者。（消防處提供）

呼籲勿獨自行山 為「打卡」易墮罕見險要

新界北總區快速應變部隊署理總督察吳慶昌表示，今年5月及7月分別在大埔及古洞展開大型搜救行動，均涉及獨自行山，兩名失蹤人士最終不幸離世，他呼籲切勿獨行，最少有伙伴互相照應。另外發現不少高風險山藝活動肇事，如「捆邊」、「爆林」、或者攀崖影相「打卡」。

民安隊行動及訓練主任（特遣部隊）劉卓然亦分享，「打卡」行山客失足位置超乎常理，「完全不是山裡面會覺得會跌落的位置」，或令救援裝備不夠用，曾試過在自殺崖要吊二百米繩，才能抵達事主身處的崖底，呼籲市民勿為「打卡」置險境。

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漁護署郊野公園護理主任（教育）陳靜嫻表示，行山「初哥」輕信網絡推介，挑戰較難山徑易釀禍，「將市區習慣帶入郊野公園」，只顧及上山及下山點如何乘車，卻連山徑長度及有無梯級都不清楚，呼籲起行前做足功課。

二級空勤主任莊永熙分享近期搜救經驗，不少人應網上群組呼籲相約行山，彼此不相識，而且行山經驗及體能參差，「有些人行得快、行得慢，有人遇險都不知道，甚至去到終點先發現少了一個人，報警亦不知失蹤人士電話號碼。」

宜穿鮮艷衫 傘、鏡有助空中搜索

莊永熙明言搜救過程中搜索事主位置最耗時，建議行山衣著顏色需鮮艷，山林環境中黑、啡、綠色衫難辨認，等待搜救時如發現有直昇機盤旋，可以將傘開開合合，有助吸引注意，如手機到夜晚仍有電力，可亮起熒光幕對向天空。民安隊另建議，帶備一塊鏡子可反射光線，以及如有哨子，亦便利夜行中循聲音搜救。

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