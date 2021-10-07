流浮山建數碼港式地標創科設施　管理者未明　薛永恒：唔使咁早定

政府昨日（6日）發布最新的《施政報告》，創新及科技局局局長薛永恒今日（7日）進一步講解創科相關的內容。其中，政府將於流浮山建立規模媲美數碼港的地標性創科設施，不過管理公司未必是數碼港。薛永恒表示，應虛心聆聽業界的聲音，「唔使咁早定邊個做管理。」數碼港則表示歡迎及願意配合。

而另一個焦點，是位於河套區的港深創科園「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」。創科局常任秘書長蔡淑嫻指，本港實驗室分散在數碼港、工業邨等地，認為集合各實驗室一同研發，能達至最大效益。



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政府考慮在深圳前海一灣之隔的地方，即流浮山，建立規模媲美數碼港的地標性創科設施，佔地5公頃。問到該地是否交由數碼港管理，抑或開辦新公司管理。創科局局長薛永恒回應指需「多思考」，指隨著社會轉變及科技發展，應虛心聆聽業界的聲音，完善土地應用及管理方式。「唔使咁早定邊個做管理。」

至於數碼港管理有限公司董事局主席林家禮則表示歡迎，指數碼港將全力支持及配合。他解釋，深圳前海重視現代服務業，需要「走出去」。而合規科技、法例科技等專業服務，為現代服務業的基礎。他認為，數碼港能與前海合作雙贏，因本港的人才來自世界各地，能成為跳板幫助跳出東南亞、歐美等地。

薛永恒表示，應虛心聆聽業界的聲音，「唔使咁早定邊個做管理。」

本港實驗室分散各地 政府建科研中心匯聚力量

此外，為配合國家所需，政府亦構思在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，專注生命健康領域的科研工作。薛永恒指，「InnoHK創新香港研發平台」16所與生命健康相關的實驗室、8所與生命健康相關的國家重點實驗室，合共24間將進駐中心。

創科局常任秘書長蔡淑嫻表示，觀察到本港的生命健康的實驗室，有不少新意念進行研發工作，因此有需要擴展創科用地。她透露，已有海外及內地的科研機構，希望在河套地區戶建立研發基均及生產線。惟本港實驗室分散在數碼港、工業邨等地，認為集合各實驗室一同研發，能達至最大效益，「將佢哋擺埋一齊有好啲嘅協同效應。」