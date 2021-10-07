施政報告｜勞工界冀新方案有助取消強積金對沖　籲政府帶頭加人工

施政報告昨日（6日）出爐，兩名勞工界立法會議員潘兆平及陸頌雄今日（7日）聯同6名勞顧會代表勞方代表召開記者會回應。在取消強積金對沖方面，勞工界期望優化資助方案後，可加快審批程序，盡快落實。

被問到如何評價這一份施政報告，勞顧會勞方代表鄧家彪直言，雖沒觸目的勞工新措施，但綜觀過去5年，解決了很多「老大難」的問題，如劃一假期、推行14周有薪產假、取消對沖，整體仍可予以肯定。



兩名勞工界立法會議員潘兆平、陸頌雄今日（7日）聯同6名勞顧會代表勞方代表召開記者會回應。（廖雁雄攝）

鄧家彪籲加公營機構員工薪金 推動全港僱員工資調升

鄧家彪稱，施政報告描繪了一個大的發展藍圖，惟期望政府亦加強勞工支援，令一眾打工仔受惠。鄧稱，公務員、港鐵等大型僱主，連續兩年凍薪，法定最低工資亦都凍結，即前後4年同一水平，惟物價持續上升，基層負擔相當重，強烈要求政府帶頭增加公營機構員工薪金、增加法定最低工資水平，推動全港員工工資調升。

鄧家彪期望優化資助方案後，未來審議時更暢順，加快取消對沖。（廖雁雄攝）

勞工福利著墨不多 促更多解說新界北發展勞動力配套

立法會議員陸頌雄形容，這是「新形勢」下第一份施政報告，通過了港區國安法、完善了選舉制度。他稱，報告提到很多鴻圖大計，包括新界北發展，期望政府就勞動力配套上，會有更多解說。

另外，他認為勞工福利方面，著墨不太多，僅承諾落實取消強積金對沖，優化了政府資助方案，勞工界對此表示歡迎，促政府盡快落實。鄧家彪亦補充，理解模式是應僱主要求調節，對僱員一方沒太大影響，反而期望優化後，未來審議時更暢順，加快取消對沖。

立法會議員陸頌雄認為，在規劃社區發展同時，政府應就勞動力配套上，有更多解說。（廖雁雄攝）

勞顧會勞方委員譚金蓮：政府發展鴻圖大計唔好遺忘工友

勞顧會勞方委員譚金蓮則指，不少從事基層疫情下工資被凍結，但通脹情況持續：「希望政府在發展鴻圖大計時，唔好遺忘我哋一班工友。」另外，勞工界亦促請政府加強支援「零工經濟」下的員工，包括考慮推出發牌制度，規管平台公司禁止使用自僱合同、改善「連續性契約4118」框架，並落實更多中央保障社會制度，如社會保險性質的退休保障、失業保障制度。