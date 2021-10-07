施政報告｜規劃師學會倡訂北部都會區時間表　為濕地做生態研究

行政長官林鄭月娥日前發表本屆政府任內最後一份《施政報告》，提出新界北部要建立都會區，並興建多條新鐵路。規劃師學會回應指，從社會和經濟角度考慮，支持未來20年及往後要供應90萬個單位的長遠目標，不過，學會促政府應詳細交代執行方案及時間表。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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此外，規劃師學會亦建議設立土地供應委員會，讓公眾人士參與及持續監察新發展區的落實。學會亦指出，濕地是新界北都會區重要的組成部份，應通過周全謹慎的規劃，保護及提升現有濕地的價值，吸引候鳥逗留，並在對濕地有任何破壞之前，應先全面研究現時的生態。

學會亦提到，前海現時的房地產空置率遠高於深圳平均水平，需仔細研究連接鐵路的建設時間，並促請政府應先考慮將鐵路投資優先分配予北環線鐵路及河套、香園圍一帶的延，因為可順帶開闢附近沿線的大量土地，為香港和深的創科產業提供聯繫。學會亦特別提到，市區的密度需要降低能簡單依賴市建局的建議發展方案或模式。