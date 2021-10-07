施政報告︱林鄭：北部都會區是賺錢規劃　但如3年前一定焦頭爛額

特首林鄭月娥今日（7日）早上出席電台聯播節目，回應施政報告政策。她指，「北部都會區」會是一個「製造財富」、賺錢的規劃。



【08:45】主持人問到「假新聞」規管問題，林鄭指這個工作很多議員都問過，世界上很多政府循此去做，主要規管網上資訊，因為實體媒體有個機制，另外會特別針對打擊社交媒體的仇恨言論。至於具體如何管，就交予專業同事研究。

回應坊間有一些說法，指記者應該「發牌」。林鄭指「我冇特定睇法」，不過反問「記者發牌係唔係一個咁嚴苛嘅要求？」她指現時很多專業人士都有發牌制度，為何社會讓記者有某種形式登記、「肯定佢個身份，社會會咁不能接受」。

主持人舉例指，林鄭較早前回應有傳媒公開其修例風波期間一些錄音，指「需要一些法例」。林鄭澄清指「嗰個唔係假新聞，係一個不道德行為」。

至於區議員宣誓事件，有消息一度流出指政府會向被DQ的區議員追討一切薪津，政府遲遲不澄清，觸發大批區議員辭職。林鄭回應指：「我又唔知呢個傳聞出自邊度，但如果政府每日都要不斷澄清坊間一啲傳聞，咁就乜嘢都唔使做啦。」

【08:30】被問到文化層面，內地打擊「娘炮」、「飯圈」，香港的男團會否也受到影響。林鄭月娥指，政府推行文化工作必定會根據「一國兩制」，發揮自己一套制度和優勢，但若有文化事業界「踩界」，涉及煽動危害國家安全，一定要採取行動，例如政府最近主動修訂電影檢查條例，她強調本港日後文化藝術展示仍然是多元。

【08:25】被問到為何3年前的土地大辯論中為何不提出新界北的規劃，林鄭指「問得好」，因為香港目前處於「最好的時候」，回到「一國兩制」正確軌道，並受到國安法保護，令中央在讓香港融入國家發展上不用擔心；完善選舉制度後，可確保以行政長官爲核心的行政主導政府出現。

她舉例指，以前立法會權力很大，舉例指高鐵一地兩檢立法工作困難重重，但最近立法會「不知不覺」地通過皇崗口岸一地兩檢方案，沒有再像以前般泛政治化。她指，作為行政長官，一定要把握好勢頭，乘勢而上、主動出擊，提出北部都會區計劃，「睇到𠵱家情況咁好，點解唔拎出黎做呢」，又笑言「如果我3年前做，我好肯定都係焦頭爛額」。

【08:20】林鄭指，不擔心多個項目同時發展會搶高成本，因為政府近年在控制成本、工人培養方面下了很多工夫，例如發展局有項目成本辦公室，成效也很好，下降了約10%成本又沒有影響質素，組裝合成技術也可降低成本。

回應成本問題，林鄭指「北部都會區」可開拓新的土地價值：「由冇發展空間，變到有發展空間，所以（北部都會區）係製造財富。」她承認政府暫未做成本上的評估，因為連鐵路走線都未定好，但宏觀而言，無論交椅洲還是北部都會區，「都會係一個會賺錢嘅規劃，香港冇嘢值錢得過土地」。

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