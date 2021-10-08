新冠疫苗｜清零斷纜　4400人冒3號風球打第一針

新冠疫苗接種計劃已進行了225日，近日接種首劑人數維持低位，連續約50日無本地個案紀錄今日（8日）斷纜，即使3號風球生效，仍有約4,400人前往接種第一劑疫苗，僅比昨日少約200人，全港12歲以上適合打針人口的接種比率為67.3%，政府至今已為參與計劃人士接種共約8,801,300劑疫苗。



累計453萬人打疫苗

今日全日共有15,300人接種疫苗，但當中不足三分一人是打第一針。今日打首劑疫苗有4,400人，當中1,600人打科興疫苗，2,800打復必泰疫苗。至今已有4,531,000人完成接種一劑疫苗，接種率為67.3%，距離7成接種率仍有距離。

▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



+ 3

2人針後不適送院

昨日共有兩宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，兩人已經出院。