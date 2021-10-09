勞工處將舉辦大型招聘會　提供逾3400個職位空缺　75%招全職

勞工處將於10月12及13日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，共有約60間機構參加，合共提供超過3,400個職位空缺，約75%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元，約68%無需相關工作經驗，類別包括客戶服務主任、行政助理、機械技工、醫務化驗師、會計文員、店務員、保安員等。每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。



為期兩日的招聘會共有約60間機構參加，合共提供超過3,400個職位空缺。每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括客戶服務主任、行政助理、機械技工、醫務化驗師、會計文員、店務員、保安員、司機、烘焙專員、技術員、咖啡師、接待員和生產員。

是次招聘會中，約75%為全職空缺，大部分月薪介乎12,000至22,000元。約98%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約68%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於10月12及13日的上午11時至下午5時30分，在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓舉行（近旺角港鐵站E2出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。屆時場內將因應疫情最新發展和入場人數，採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料登記表格。

求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。