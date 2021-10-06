施政報告｜長者生活津貼明年下半年二合一　採較寬鬆資產上限

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》今日（6日）發表，提到明年下半年會合併普通及高額長者生活津貼（長生津），劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，即單身人士上限36.5萬，夫婦上限55.4萬，合資格申請人將領取高額津貼，即每月3815元。政府消息人士預計，合併後首年增加8億開支，惠及5萬名原本領取普通津貼的長者。



▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



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合資格申請人將每月領3815元高額津貼 惠及5萬長者

施政報告提出劃一採用普通津貼的較寬鬆資產上限，即單身人士上限36.5萬，夫婦上限55.4萬，合資格申請人將領取高額津貼，即每月3815元。同時，政府研究將「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，擴展至其他在大灣區內合資格的安老院，以及放寬長生津、高齡津貼須連續居港1年的申請規定。政府消息人士稱，目前仍處於探討階段，暫未有計劃細節、時間表，考慮擴展方向包括私營院舍、其他非牟利團體。

基層期望《施政報告》有紓困措施。（梁鵬威攝）

明年推出「工傷僱員復康先導計劃」

經濟不景下，近年發生多宗嚴重工傷事故，政府稱正準備修例提高職安健罰則，消息人士表示，期望於今屆政府內完成，而明年將推出「工傷僱員復康先導計劃」，消息人士解釋計劃為期3年，對象為工傷病假6周或以上建造業工友，患肌肉、骨骼有關工傷，以個案管理形式跟進，預算計劃開支4.34億。

2023年上半年提交強制舉報虐兒草案

兒童工作方面，政府正擬訂立法例建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關專業工作者識別虐兒的培訓。消息人士稱，理解業界大致成贊同立法方向，惟對刑責存有擔憂，如定義是否清楚等，就執行細節方面，明年初會再展開下一輪諮詢，以期2023年上半年提交草案。

▼10.6特首林鄭月娥宣讀施政報告2021▼



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社聯回應施政報告指，內容在民生福利政策、即時支援着墨不多，尤其包括院舍、家居及社區照顧服務等，長期供不應求的安老及復康服務，巿民難免感到失望。社聯又指，政府將普通、高額長生津合併，簡化制度，將有助提高現時領取普通長生津者的保障，但合併的長生津仍以36萬資產為上限額，水平仍然偏低，認為應進一步放寬資產門檻，並透過整合不同退休保障支柱，建立可持續及更具風險分擔成份的公共退休保障制度。