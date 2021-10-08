獅子山風球｜天文台：今早本港雨區零散　雨量未達較高暴雨警告

「秋颱」襲港，東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，10月罕有發出「黑雨」，多區今早出現大雨水浸。天文台在11時20分起發出紅色暴雨警告，1.5小時內先由紅雨轉黑雨，再轉回紅雨，有市民質疑天文台遲掛「黑雨」。

天文台於網上發稿解釋，指今早11時前本港不時受到較強雨區影響，但雨區較為零散，且移動速度快，每小時雨量並未達到發出較高暴雨警告的標準。



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天文台昨晚（7日）起已發出黃色暴雨警告，並在今早4時40分發出三號強風信號。本港今早多地出現水浸，而跑馬地樂活道今早10時許更有棚架倒塌意外，一名女工不治，當時天文台仍維持黃色暴雨警告。

天文台指，今早11時前本港不時受到較強雨區影響，但這些雨區較為零散，且移動速度較快，本港的每小時雨量並未達到發出較高暴雨警告的標準。

今早11時前本港不時受到較強雨區影響，但這些雨區較為零散，且移動速度較快。（天文台圖片）

至早上11時左右，本港東南面開始有強雷雨區發展，並有匯聚合併趨勢，預料會移向本港並影響廣泛地區，臨近的預報工具亦顯示普遍降雨率會在未來一小時上升，雨勢亦持續，故天文台在早上11時20分及11時45分，先後發出紅色及黑色暴雨警告。

而直至今日下午4時，本港大部分地區錄得超過200毫米雨量。

早上11時左右，本港東南面開始有強雷雨區發展，並有匯聚合併趨勢，預料會移向本港並影響廣泛地區。（天文台圖片）

今日截至晚上7時45分，天文圖的資料顯示，幾乎全港各區總雨量已達300至400毫米，只餘天水圍、落馬洲及大嶼山南端總雨量低於200毫米。

天文台指出，是次為有紀錄以來第二次在10月發出黑雨警告，上次要追溯至2016年10月19日，因應熱帶氣旋「莎莉嘉」引致的持續大雨及雷暴。

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天文台預料今晚及明日受「獅子山」影響，普遍地區吹強風，離岸及高地間中吹烈風，亦會持續有狂風大雨，呼籲市民外出時要提高警惕，如遇上突如其來的狂風驟雨，應留在安全地方暫避。

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