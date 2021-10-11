中年男驚視黑點　遲做手術可致失明　奧比斯：現飛蚊症狀應求醫

飛蚊症為眼科常見症狀，有患者分享指，突然在行山期間，見到眼前出現長條形「好似蚯蚓飛吓飛吓」的影像，原本以為滴眼水後情況會有好轉，不料數天後眼前開始出視黑點，黑點範圍更越擴越大，於是求醫。醫生診斷他為視網膜脫落，需要即時做手術，否則可導致失明。



香港眼科學會副會長暨奧比斯義務眼科醫生李琬微解釋，飛蚊症屬於症狀的一種，背後可以有不同成因，包括生理性、退化性及病理性因素；病理性飛蚊症可對視力造成嚴重傷害，病因可能是因為視網膜出現裂孔、玻璃體出血，甚至是視網膜脫落。



譚先生（左）發現飛蚊症症狀越來越嚴重，於是到李醫生（右）診所求醫。（龔嘉盛攝）

行山期間突現飛蚊 醫生診斷視網膜脫落

50歲的半退休人士譚先生為行山愛好者，在4月份開始出現飛蚊症症狀。他指，最初出現症狀是在行山期間，眼前突然見到透明狀的長條形「好似蚯蚓飛吓飛吓」。他原本以為滴眼水後情況會有好轉，不料數天後眼前視野開始出視黑點，黑點範圍更加越來越大，令他「覺得唔對路」，於是求醫。

醫生在檢查後診斷出譚先生因為視網膜出現裂孔，導致視網膜脫落，需要即時做手術。譚先生指，當時醫生向他解釋，視網膜裂孔若沒有及時處理，「窿位會慢慢擴大」，最終可以導致失明，故即日為他安排入院進行激光手術。

早年笨豬跳出意外 思疑致飛蚊症

譚先生透露，早幾年前在旅行期間曾經玩過笨豬跳，但因為意外導致頭部直插水面，事後雙眼通紅，團友提醒他有機會因為意外導致創傷，令視網膜比一般人較弱，叮囑他日後要小心留意。不過，他說當時滴過眼藥水後眼睛便消紅，於是沒有為意團友的說話，直到出現飛蚊症，方思疑症狀可能與意外有關。

經過手術後，譚先生已經回復近九成視力，他表示今次的經驗，讓他明白眼晴的重要性，直言「後悔咁遲先知要保護眼睛」。雖然往後能夠如常運動，但醫生亦提醒他避免進行撞擊性或過於激烈的運動。

醫生在檢查後診斷出譚先生因為視網膜出現裂孔，導致視網膜脫落，需要即時做手術。（龔嘉盛攝）

飛蚊症屬症狀的一種 成因分三種

不少人誤以為飛蚊症是一種病症，香港眼科學會副會長暨奧比斯義務眼科醫生李琬微解釋，飛蚊症屬於症狀的一種，背後可以有不同成因。導致飛蚊症最主要有三種原因，包括生理性、退化性及病理性因素，病人可以因為眼睛生理性自然形性的雜質導致飛蚊症，亦有機會因為眼睛玻璃體退化引致病症，當中超過九成飛蚊症均為良性。

香港眼科學會副會長暨奧比斯義務眼科醫生李琬微解釋，飛蚊症屬於症狀的一種，背後可以有不同成因。（龔嘉盛攝）

九成飛蚊症屬良性 但惡性可致盲 遇症狀應即時求醫

她表示，良性飛蚊症的患者可能會見到數點黑點，但眼球內的雜質並不會自我吸收或分解，暫時亦沒有任何眼藥水或口服藥可以消除飛蚊症。醫生一般會建議病人作觀察治療，在檢查確定沒有視網膜問題後，再在不影響視力的情況下慢慢適應飛蚊症。若病人出現較大的飛蚊黑影，如果位置適合亦可以嘗試做激光手術，但成功率則因人而異。

然而，病理性飛蚊症可對視力造成嚴重傷害，病者或會見到眼前有幾點至幾百點的黑點，很多時亦會伴隨其他病徵，例如閃光、視力模糊等，病因可能是因為視網膜出現裂孔、玻璃體出血，甚至是視網膜脫落。李琬微指，若因視網膜脫落導致出現飛蚊症，但沒有及時處理，最終可導致視網膜感光細胞受損，造成永久失明。因此，她提醒市民萬一發現有飛蚊症的症狀，就應該立即向醫生求診，找出成因。

年紀大、深近視等亦屬高危患者

李琬微指出，年紀大、近視超過500度、家族中有人曾患視網膜問題、眼睛曾受創傷或撞撃、糖尿病患者等亦是高危患者。近年不少人慣性使用電子產目，令不少人近視加深，由於深近視人士眼睛的玻璃體會提早老化及液化，變相間接導致飛蚊症有年輕化趨勢。