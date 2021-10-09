獅子山風球｜北河同行風雨中堅持派飯　深水埗明哥：獅子山下同行

熱帶風暴「獅子山」襲港帶來惡劣天氣，天文台今日（9日）早上6時40分改發八號東南烈風及暴風信號。由深水埗明哥（陳灼明）創立的「北河同行」，今日堅持在風雨中派飯，「北河同行」facebook專頁上載多張照片，明哥穿上雨衣，在深水埗街頭推着手推車，將一盒盒飯盒交給有需要人士，與港人「在獅子山下同行」。



北河同行在八號風波下繼續派飯，為有需要市民服務。（北河同行fb圖片）

熱帶氣旋「獅子山」持續影響本港天氣，天文台表示，與獅子山相關的一道外圍廣闊雨帶正影響珠江口一帶，並預料會維持一段時間。受該雨帶影響，預計本港持續普遍吹強風至烈風，西南部高地達暴風程度，因此八號烈風或暴風信號會在午夜前維持。

本港市面橫風橫雨，不少商店沒有營業，由深水埗明哥創立的「北河同行」，卻風雨不改繼續派飯，「北河同行」fb專頁上載相片，明哥僅穿雨衣在街上推手推車，載着多箱飯盒，到區內派飯，亦有義工手持多袋飯盒，冒雨送飯。

「北河同行」fb專頁表示：「八號風球雖然仍然懸掛，我們明白風大雨大，生活仍然要過，義工們都冒著風雨，為有需要嘅人服務，在獅子山下同行。」