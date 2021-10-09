獅子山風球｜新巴城巴車長候命　車務督察綁緊站牌　網民︰辛苦晒

熱帶氣旋獅子山及東北季候風疊加之下，天文台在今早（9日）清晨6時40分，發出8號東南烈風或暴風信號，渡輪、多條巴士及小巴線停駛。新巴、城巴指，現時除B3X、B5、S1及S52號線提供有限度服務外，其他路線都在今早起停止服務。
新巴城巴表示，前線和後勤同事仍謹守崗位，並上載多張相片，指車務督察正巡邏並檢查巴士站設施，而控制中心亦正全天候監察各區交通。
新巴城巴在facebook指，天文台今早發8號風球後只有少部份日間路線維持有限度服務，但前線和後勤同事仍然工作，為恢復服務做好準備。除有車務督察巡邏各區巴士必經道路，檢查沿途巴士站設施，並以索帶將巴士站牌綁住欄杆，並留意路面情況，搬離路面樹枝等。
新巴城巴續指，控制中心的同事亦正全天候監察各區交通。現時只有來往屯門市中心及深圳灣口岸的B3X、來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5線、機場穿梭巴士S1、來往東涌（逸東邨）及飛機維修區的S5維持運作。
網民關心昨黑雨 新巴9號於哥連臣角能否「過河」
昨日新巴9號線駛經哥連臣角時遇上暴雨，有水湧入車內，新巴城巴今日亦在facebook帖文特別指出，有限度服務，不包括9號線。有網民亦關心涉事9號巴士最終有否成功「過河」，兩巴留言回覆稱「安安全全回家去~~」。
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