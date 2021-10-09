獅子山風球｜10小時內5度推遲改發3號風球　天文台︰移動比預測慢

天文台於今早（9日）6時40分發出八號東南烈風或暴風信號，之後由8時47分起，指會視乎風力在下午初時，考慮改發三號強風信號。有關「落波」的時間4度推遲，截至傍晩6時40分，八號風球已維持12小時。至傍晚5時45分，天文台表示，會在今晚再考慮改發三號強風信號，籲市民明早外出前再留意最新天氣報告。

天文台至傍晚6時46分，再稱八號列風或暴風信號會在午夜前維持，待風力有緩和時，考慮改發三號強風信號。即10小時內5度改口。



參考天文台有關颱風「獅子山」的資料，「獅子山」繼續接近香港，最高持續風速雖一度在早上減慢，但至下午起再增強。



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上午近9時稱下午初時改3號

天文台今早6時40分發出八號東南烈風或暴風信號，當時熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約560公里，而當時過去一小時昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時105、78及76公里。

至上午8時47分，天文台首次表示會視乎風力情況，在下午初時考慮改發，當時錄得的最高持續風速卻有減弱。至10時47分，天文台推遲改發三號強風信號，稱會在下午考慮，當時獅子山位於香港之西南約550公里，更靠近本港，但風速有所下降。

（香港01製圖）

下午3時45分突收回「黃昏降風球」訊息

天文台於12時45分二度推遲至在「下午至黃昏」改發，並再於一小時後再稱會在「黃昏前後」視乎風力情況改發，最終在下午3時45分改為今晚再考慮，而下午5時45分則呼籲市民明早外出前留意最新天氣報告。

天文台於傍晚6時46分再改口，稱八號烈風或暴風信號在午夜維持，並沒有再預測何時可以改發三號，僅指會待風力有所緩和時再考慮。

參考天文台資料，「獅子山」與香港距離愈來愈接近，而風速雖一度在中午前減弱，但下午再度增強。

天文台︰獅子山移動比預測慢

天文台解釋說，因為獅子山移動比預測慢，加上有新雨帶形成，所以因應情況推遲改發3號風球。