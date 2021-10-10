陳茂波稱「南金融北創科」　「啞鈴式」發展成本港兩大經濟引擎

上周三公布的《施政報告》提出建設「北部都會區」。財政司司長陳茂波今日在官方網誌表示，本港目前最具競爭力的產業是金融服務，會在「維港都會區」繼續發展；新的「經濟引擎」是創新科技，將重點布置在「北部都會區」。他指，在「南金融、北創科」的「雙重心布局」下，將更有效配置土地和人才資源，引領相關的基建、設施和服務配套，營造更便捷宜居的生活和工作環境。他形容，本港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展，盛載著兩大經濟引擎。



陳茂波指，土地房屋是香港社會最尖銳的矛盾，特區政府必須全力以赴、全速去做，力求在三至五年漸見成效。（資料圖片）

陳茂波在網誌表示，在「南金融、北創科」的發展布局下，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展，盛載著兩大經濟引擎。他指，「南北並駕」的布局與發展，可更好融入國家發展大局，當深港合作朝愈廣愈深的方向發展，將更方便兩地的密切聯繫合作，營造更蓬勃的創科生態圈、更完備的創科產業鏈等。

其次，他指產業發展更均衡合理，在金融以外，創科將是香港經濟發展的重要引擎，能提供大量的優質就業和創業機會。同時可解決土地房屋供應短缺問題，以及有利重新分流上下班的人潮，紓緩交通系統的負荷。

陳茂波在網誌表示，在「南金融、北創科」的發展布局下，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展，盛載著兩大經濟引擎。（資料圖片）

土地房屋社會最尖銳矛盾 政府施政冀三至五年漸見成效

陳茂波指，回歸二十多年，香港的發展幾經波折，經歷了幾個經濟周期的起跌、政治層面變本加厲的虛耗空轉，以及外部勢力的干擾侵害。他指，經濟上，從中汲取經驗，優化風險管理機制，力保金融的穩定和活力，推動經濟向前發展；政治上，中央果斷實施《香港國安法》及完善本港的選舉制度後，香港迅速擺脫亂局、回復正軌，步入由治及興的新階段。

他形容，這個得來不易的環境，提供良政善治的黃金窗口，要以新思維開展新里程。他續指，政治上香港踏入新階段，施政表現也須進入新狀態。而土地房屋是香港社會最尖銳的矛盾，現在已步入「攻堅克難」的階段，特區政府必須全力以赴、全速去做，力求在三至五年漸見成效。