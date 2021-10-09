施政報告｜黃偉綸：北部都會區打破「南重北輕」　供65萬就業職位

特首林鄭月娥周三（6日）發表其本屆任內最後一份《施政報告》，其中提出於構建面積約300平方公里的「北部都會區」。發展局局長黃偉綸今日（9日）出席電台節目時指，規劃及基建發展猶如一場馬拉松接力賽，需要橫跨多屆政府，「每一個環節我哋要做好個棒」。他又指「北部都會區」的規劃和佈局概念上都相當創新， 打破過往香港「南重北輕」，以及經濟活動側重於香港島和九龍的局面，重新為香港佈局；預料屆時都會區可提供近65萬個就業職位，有助改善職住不平衡及交通壓力大等問題。



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黃偉綸：規劃如馬拉松接力賽 未來一定會落實

「北部都會區」發展項目需要跨屆政府完成，發展局局長黃偉綸今日（9日）出席電台節目時指，規劃及基建發展猶如一場馬拉松接力賽，需要橫跨多屆政府，「每一個環節我哋要做好個棒」。他又以2007年政府發表的《香港2030：規劃遠景與策略》為例，提及當時已經建議進行古洞北、粉嶺北以及洪水橋新發展區發展計劃，至今相關項目已經陸續入伙。故他強調，發展新頂目始終需時，但不是「劃喺天空上嘅雲」，未來一定會落實。

黃偉綸表示，「北部都會區」的規劃和佈局概念上都相當創新， 打破過往香港「南重北輕」局面。（余俊亮攝）

北部都會區助改善職住不平衡

黃偉綸表示，「北部都會區」的規劃和佈局概念上都相當創新， 打破過往香港「南重北輕」，扭轉經濟活動側重於香港島和九龍的局面，重新為香港佈局。他續言，未來都會區可提供近65萬個就業職位，增幅達現時五倍，相信有助改善職住不平衡及交通壓力大等問題。

2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

陳帆：未來「住好啲、住大啲、住平啲」願景可做到

運輸及房屋局局長陳帆表示，「北部都會區」及交椅洲人工島日後可提供龐大土地，相信「住好啲、住大啲、住平啲」的願景是可以做到，但短期內土地房屋供應仍然有局限，需要透過短期措施紓緩，包括為困戶提供現金津貼、實行劏房租務管制等。

他又指，現時當局正加大力度覓地作過渡性房屋用途，日前已經與數個土地擁有人及志願團體檢視地盤，未來會繼續加快有關工作；到明年中將會陸續有4000多個過渡性房屋單位供應，至2023年年中可達10,000個。

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另外，陳帆指當局亦透過採用「設計及建造」一拼招標的模式，以及「組裝合成」建築法等加快公營房屋建造流程，有信心以現時政府開拓土地的措施，至2047年改善香港劏房及籠屋等住屋問題。

未來考慮私樓加入最低單位面積要求

黃偉綸指出，當局正努力改善港人人均居住面積，目標是增加10%至20%，亦會以較高的房屋面積標準規劃交椅洲填海地的公營房屋項目，若果土地供應一直理想，可望下一個五年期規劃時考慮將標準提高。

至於私樓方面，他指，過去政府一直擔心為私樓設最低面積條件「會唔會令想喺市區住嘅市民買唔到樓」，但現時當局正聆聽社會人士的聲音，考慮在賣地條款中加入最低單位面積要求，明年或有新措施推出，直言「如果向前行步伐唔會太細」。

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