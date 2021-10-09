施政報告｜陳帆稱電子道路收費工作從未停止　未來會進一步研究

本屆政府在首份《施政報告》提出「盡快籌備在中環及其鄰近地區推行電子道路收費先導計劃」，惟今次《施政報告》中未有提及相關項目。
運輸及房屋局長陳帆今日（9日）出席電台節目時指，相關工作從未停止，早前立法會亦已經通過「不停車繳費系統」條例草案，措施有助「擠塞徵費」研究；未來會繼續整合國際專家小組的建議，並會在2023年收回西隧專營權後，進一步落實系統，考慮於中區電子道路收費計劃中應用相同概念。
陳帆：相關工作從未停止
陳帆指，中區電子道路收費先導計劃的相關工作從未停止，早前立法會亦已經通過「不停車繳費系統」條例草案，未來會在政府收費隧道及管制區推行。他又指，相關措施有助「擠塞徵費」研究，「越擠塞時收費越高，如果唔擠塞甚至可以唔收錢」，強調用者自付原則。
考慮於中區採用「不停車繳費」系統及「擠塞徵費」
他表示，中區電子道路收費計劃可應用相同概念，但由於中區道路較窄及較多高樓大廈，故未來仍然要更仔細研究措施如何推行，現時亦已成立國際專家小組，就中區電子收費項目提供意見，未來會繼續整合相關建議；並會在2023年收回西隧專營權後，進一步落實「不停車繳費系統」，「整體交通配套運作轉變要掌握，然後再睇睇當時中區交通情況點樣，有需要再將整個概念適當調放入去。」
政府推行不停車繳費系統 汽車會：為推電子道路收費「前哨」【電子道路收費】要打擊「老闆車」阻路 須探討按時間、距離收費【電子道路收費】運輸署計劃以周界為本方式收費 的士不獲豁免【中區電子道路收費】區議員稱的士料不獲豁免 或會轉嫁消費者不停車繳費｜明年中推繳費貼 用於政府收費隧道、青沙管制區繳費政府隧道不停車繳費系統招標合約期6年 須專人觀看錄像追隧道費政府明年起推不停車繳費系統 262名隧道收費員被取代生計受影響不停車繳費｜研3方案收搵食車司機隧道費 插卡或用APP辨別扣錢