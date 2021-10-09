施政報告｜陳帆稱電子道路收費工作從未停止　未來會進一步研究

本屆政府在首份《施政報告》提出「盡快籌備在中環及其鄰近地區推行電子道路收費先導計劃」，惟今次《施政報告》中未有提及相關項目。



運輸及房屋局長陳帆今日（9日）出席電台節目時指，相關工作從未停止，早前立法會亦已經通過「不停車繳費系統」條例草案，措施有助「擠塞徵費」研究；未來會繼續整合國際專家小組的建議，並會在2023年收回西隧專營權後，進一步落實系統，考慮於中區電子道路收費計劃中應用相同概念。



運輸及房屋局長陳帆今日（9日）出席電台節目時指，會在2023年收回西隧專營權後，進一步落實「不停車繳費系統」。（余俊亮攝）

陳帆：相關工作從未停止

陳帆指，中區電子道路收費先導計劃的相關工作從未停止，早前立法會亦已經通過「不停車繳費系統」條例草案，未來會在政府收費隧道及管制區推行。他又指，相關措施有助「擠塞徵費」研究，「越擠塞時收費越高，如果唔擠塞甚至可以唔收錢」，強調用者自付原則。

考慮於中區採用「不停車繳費」系統及「擠塞徵費」

他表示，中區電子道路收費計劃可應用相同概念，但由於中區道路較窄及較多高樓大廈，故未來仍然要更仔細研究措施如何推行，現時亦已成立國際專家小組，就中區電子收費項目提供意見，未來會繼續整合相關建議；並會在2023年收回西隧專營權後，進一步落實「不停車繳費系統」，「整體交通配套運作轉變要掌握，然後再睇睇當時中區交通情況點樣，有需要再將整個概念適當調放入去。」

繳費貼成本約60至70元，使用期估計為7年。(立法會文件圖片)