上半年虐兒案按年激增近七成　21歲男涉與13歲少女非法性交被捕

本港虐兒個案急劇上升。警務處最新數據顯示，無論兒童性侵犯、身體傷害案件，都較去年同期急增約7成，有部份個案相信受疫情影響。

警方表示，性侵犯個案包括非禮及非法性交，例如早前有一名13歲女童在網上認識了一名21歲男子，數天後女童離家出走，之後發現女童一直居於該名男子家中，期間曾發生性行為，最終男子因非法性交罪被捕。

為提升保護兒童的意識，警務處今日（9日）舉行「童行‧同心」保護兒童計劃開幕典禮，並宣布今月至11月在全港舉辦相關活動，包括推出應用程式等。



警方今年1至8月共錄得780宗虐兒個案，較去年同期上升近7成。（廖雁雄攝）

警方今年1至8月共錄得780宗虐兒個案，較去年同期上升近7成。警務處處長蕭澤頤表示，本港虐待兒童個案大幅上升，情況令人關注。

刑事支援科警司胡妙儀表示，當中案件可分為兩大類，包括侵害兒童性罪行（簡稱性侵犯）及侵害兒童人身罪行（簡稱身體傷害）。

性侵犯增近七成 非禮比例最多

胡妙儀表示，今年首8個月的性侵犯案件達377宗，較去年同期的233宗大增約近7成，當中以非禮佔六成比例最多，高達231宗，更有逾三成案件發生在公眾地方，而受害人受到陌生人非禮。

胡妙儀相信，情況與疫情放緩及開學有關，增加了他們外出的機會。

刑事支援科警司胡妙儀表示，逾三成的非禮案件發生在公眾地方，疑犯更是陌生人。（廖雁雄攝）

疫情依賴網上平台結友 促勿單獨見面

排第二位的則是非法性交，達到91宗。胡妙儀表示，有三成案件的受害者及侵犯者都是透過網上遊戲、交友軟件等認識。她舉例，一名13歲女童在網上遊戲認識了一名21歲男子，然後發展成情侶關係。數天後女童離家出走，母親報警求助後，警方發現女童一直居於該男子的家中，期間曾發生性行為，最後男子被捕。

胡妙儀解釋，自疫情後，不少兒童及青少年依賴網上平台結識新朋友。她提醒，網上平台難以真正了解網友身份，故不要單獨與他們見面，必須對素未謀面的網友保持警惕，亦不要回應色情或含性意味的對話。

警察臨床心理學家馮浩堅說，有父親疑因失業壓力「爆煲」，掌摑8歲小童。（廖雁雄攝）

7成半的施虐者是父母

至於涉及身體傷害的案件，今件首8個月亦達403宗，較去年同期上升7成，當中超過7成半的施虐者是受害兒童的父母，其餘則包括親戚朋友、學校同學等。

胡妙儀舉例，今年8月發生曾一宗案件，一對父母與八歲女兒居住在劏房內，但父母出現感情問題，案發時二人互相攻擊，過程中父親情緒激動，更向女童施襲，後來鄰居報警求助。

心理學家：家長因面對失業壓力 見兒子扭計即情緒爆發

警察臨床心理學家馮浩堅亦指，過去曾接觸一宗個案，一名8歲小童因「扭計」而被父親掌摑，學校發現後報警處理。母親後來形容，丈夫一直是「好好先生」，一直對兒子疼錫有加，但他當時正面對失業壓力，疑因兒子「扭計」而情緒爆發。

胡妙儀說，父母基於子女的行為、學業等問題，以體罰方式管教，甚至因與伴侶出現感情問題，在爭拗時不幸禍及子女。雖然一般父母未必有心傷害子女，但往往因不能控制情緒，最終透過暴力方式處理問題。她又指，整體個案傷勢較輕微，包括出現瘀傷、疼痛等，

警務處處長蕭澤頤表示，本港虐待兒童個案大幅上升，情況令人關注。（廖雁雄攝）

將推出應用程式提供保護兒童資訊

為提升保護兒童的意識，警務署宣布今日將開展為期7星期的保護兒童計劃，包括舉辦填色及口號創作比賽等。

警務處亦會推出「一站式網絡應用程式」，以提供有關保護兒童的資訊。同時會舉辦「保護兒童研討會」，邀請教育工作者、兒科醫生、心理學家等就預防虐待兒童工作交流意見。