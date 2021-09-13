強制舉報虐兒須防機制被濫用　羅致光：係又報唔係又報仲適得其反

立法會福利事務委員會今日（13日）討論政府擬設立強制舉報懷疑虐兒個案機制，據政府跨政策局工作小組的建議，「強制舉報」機制涵蓋七類專業人士，包括教師、醫護人員、社工等，社區保姆、寄養家長、補習老師等則不應受制。勞工及福利局局長羅致光指，如立法涵蓋範圍太廣，舉報機制可能被濫用，甚至適得其反，無法幫助到受虐兒童，一些非專業人士可能：「係又報，唔係又報。」



實政圓桌議員田北辰表示，針對虐兒問題，立法舉報是關鍵，他關注當局會否將保護範圍覆蓋至16歲或以上的容易受傷人士。（資料圖片）

田北辰倡「強制舉報」受保護人士提升至16歲以上

實政圓桌議員田北辰表示，針對虐兒問題立法舉報是關鍵，他關注當局會否將保護範圍覆蓋至16歲或以上容易受傷人士，以及執法人員是否需要參與舉報。

羅致光：立法太辣或許會有反效果

羅致光回應說，16歲以下兒童是較為無助人士，當局傾向先做社會最關注組群，且與本地法例較易配合，但並非不考慮將受保護年齡提高至18歲。他又指，執法人員本身是接受他人舉報，反問為何要求他們參與舉報。他說，一些非專業人士可能「係又報，唔係又報」，執法部門可能會浪費大量人力物力去處理非緊急的個案，適得其反。另外，羅致光表示，立法是希望防止兒童被虐待，如果法律太辣，或許會有反效果。

強制舉報虐兒立法工作料需時一至兩年

民建聯柯創盛說，切合現實需要，需有合理步驟保護12歲以下兒童，但亦有部分人擔心，期望當局釋除業界疑慮，以免在不知情下誤墮法網。羅致光表示，有關立法強制舉報需要較長時間討論和制訂，亦要公開諮詢，由於可能涉及專業守則的修訂及牽涉附屬法例，估計需時一至兩年。

羅致光指出，由於可能涉及專業守則的修訂及牽涉附屬法例，估計需時一至兩年。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

法改會日前發表報告，建議制訂新法例，對虐待案件的旁觀者及照顧機構施加刑責。勞工及福利局局長羅致光表示，法改會雖然沒有就強制舉報懷疑虐兒個案提出立場，但有關保護兒童責任的工作與今日的議題息息相關。

另外，羅致光回應旅遊界議員姚思榮提問時表示，會保障舉報人士，如有人洩漏舉報人的資料需要負刑責，至於量刑考慮，他說交由司法制度決定，立法時未必訂到量刑準則。