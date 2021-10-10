獅子山風球｜長洲復平靜　家人滯市區無船搭　居民斥天文台判斷差

熱帶氣旋獅子山遠離本港，所有風球除下，但8球風球期間，長洲氣象站一度錄得全港最高的烈風。到今日（10日）正午的長洲，一切回復平靜，雖然市區往長洲船程依然「浪得厲害」，但長洲市民未見頹垣敗瓦及塌樹。

反而，有長洲居民對天文台昨（9日）多次改口不落8號波有怨言，他指其親人昨得知即將改掛3號風球，便趕至碼頭等船回長洲，但天文台一直延遲安排，令他人無所適從，「唔知點解天文台今次安排好似舉旗不定，佢（岳父）喺碼頭等咗大半日都一路延後，去咗第二度，依家都未返屋企。」



▼10月10日 熱帶氣旋獅子山逐漸遠離本港▼



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獅子山刷新多項打風紀錄，包括成為本港最長命「8號東南烈風或暴風信號」。不過天文台昨多次推遲改掛3號風球時間，被不少市民批評，其中，必須坐船到市區工作的長洲居民，為最大的受害者。

長洲街頭人流少 商戶如常營業

開往長洲的渡輪今早僅得數十人乘坐，與往日周末人頭湧湧的情況有著鮮明對比。不過長洲碼頭一帶的商戶未受颱風影響，今日仍然繼續營業，街上亦沒有出現塌樹的情況，但人流明顯大幅減少。

長洲居民斥天文台舉棋不定：如果平日咁嘅安排會好痛苦

長洲居民李先生表示，他岳父昨得知即將改掛3號風球，一下班即趕至碼頭等船回長洲，然而天文台「8落3」時間一再延遲，大失預算：「佢（岳父）喺碼頭等咗大半日，都一路延後。佢就唔喺碼頭等，去咗第二度，依家都未返屋企。」

岳父喺碼頭等咗大半日，天文台都一路延後改掛3號風球，佢咪唔喺碼頭等去咗第二度，依家都未返屋企啊。 長洲居民李先生

李先生續指，以往天文台預測準確，今次安排則奇怪，令市民無所適從，他慶幸周末無須上班：「我禮拜六日唔使返工就好啲，如果佢平日掛，咁嘅安排會好痛苦。」他期望能改善預告系統：「唔了解點解佢今次安排好似舉棋不定，希望之後佢哋可以做好啲。」

李先生指，以往天文台預算準確，認為今次的安排奇怪，令市民無所適從，慶幸周末無須上班。（盧翊銘攝）

長洲老街坊形容獅子山風力「麻麻地」 遠不及天鴿與山竹

於長洲居住數十年的郭先生亦表示，市區工作的子女今早才回家，他們昨夜只能在親戚家過夜。但他指，熱帶氣旋獅子山風力「麻麻地」，無法與數年前襲港的天鴿及山竹相比。「照樣四圍行，茶樓一樣有開，唔算好大問題。」

郭先生亦表示，外出市區工作的子女今早才回家，昨夜只能在親戚家過夜。（盧翊銘攝）

市民如常入長洲掃墓：希望祖先保佑肺炎快啲走

重陽節將至，亦有孝子賢孫到長洲拜祭先人。居於黃大仙的李女士說，本來擔心今日繼續懸掛8號風球，導致取消掃墓的計劃。她認為今日如期抵達長洲，為祖先保佑，並將會向祖先祈求平安及健康，「希望新冠肺炎快啲走。」

李女士認為今日如期抵達長洲，為祖先保佑，將會向祖先祈求平安及健康。（盧翊銘攝）

釣魚童稱昨險被強風吹走

此外，長洲碼頭亦有居民於3號風球下釣魚。12歲的王同學表示，由於從新聞中得知天文台即將改發1號風球，因此與朋友外出釣魚。他認為獅子山風力強勁，雖然體重達100多磅，但他憶述昨日與父親外出吃飯的情形指，「琴日返屋企幾乎爭啲吹低。」

王同學憶述昨日與父親外出吃飯的情形指，「琴日返屋企幾乎爭啲吹低。」（盧翊銘攝）

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼



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▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．天文台發8號風球▼

