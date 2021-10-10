獅子山風球｜昂坪風力達10號風球　大佛無損　士多店主：威力不小

熱帶氣旋獅子山襲港，天文台昨天（9日）懸掛8號風球，直至今天（10日）凌晨4時40分才改發３號風球。據天文台風速資料，昂坪昨日不少時間錄得最高持續風速超過每小時100公里．一度吹颶風（12級達，蒲福氏風級最高），即達10號風球程度。



記者今日（10日）下午到昂坪一帶視察，部份商店仍未重開，有地方出現塌樹；寶蓮寺入口多盆盆栽倒下，另外堆積一大堆垃圾、落葉，職員料須花數日時間清理，不過天壇大佛及正圍着它的修修葺棚架則無損毀。有士多店主指獅子山的威力不小，「啲雨打橫嚟，遮都吹爛兩把。」



+ 1

天文台昨日早上6時40分掛8號風球，熱帶風暴「獅子山」移動速度不似預期，「落波」時間一拖再拖，至今日凌晨4時40分才改發3號強風信號，持續22小時，刷新歷史成為本港最長命「8號東南烈風或暴風信號」。

昂坪高持續風速達颶風 降風高達時速154公里

當獅子山在本港西南偏西緩慢移動，位於大嶼山西南部的昂坪最為當風。據天文台風速資料，昂坪昨日大部分時間錄得最高持續風速超過每小時100公里，下午時分風勢最強勁，在二時半至四時半最高持續風速達颶風水平，其中下午三時半至四時半最高持續風速達每小時126公里，即10號風球風力（時速118公里或以上），最高陣風更達每小時154公里。

現場所見，昂坪市集一帶則相當冷清，人煙稀少，部分商店未重開，窗戶外仍貼著防風膠紙，另亦有工人清理落葉、積水。

寶蓮寺職員：需花數日清理塌樹及跌倒盆栽

有寶蓮寺職員則指，整體沒太大損毀、水浸，天壇大佛早前開展翻新工程，昨日天氣沒影響到工程棚架，今日一切如常開放，不過他指寺入口的位置較當風，有些樹、盆栽倒了，落業散落滿地，目前仍未清理完，料需花數日時間清理。他又認為，「獅子山」的威力仍算大，「颱風咁遠都吹得冧樹，威力都大。」

在寶蓮寺一帶開士多的負責人湯小姐居於大澳，她稱早前因應天氣預報，已做好準備，包括以帆布蓋好店面，今早9時回到士多開舖，未見造成太大損毀。湯稱，以往超強颱風山竹及天鴿吹襲本港時，風力大得吹冧多棵樹，「好彩一個月前幫棵樹剪晒啲葉，如果唔係又冧！」

雖然是次打風未造成太大損毀，但她認為亦「唔惹小」，昨日曾到昂坪視察士多情況，「啲雨打橫嚟，遮都吹爛兩把！」湯認為天文台判斷沒有出錯，「星期五（８日）係好大雨，但風真係無咁犀利；琴日（９日）就唔係，真係好强風！」

雜工陳先生直言昂坪一帶位置一向十分「食風」，形容「人都吹返轉頭」。（黃詠榆攝）

雜工陳先生亦指，一早回來清理樹枝、積水，「有一棵樹冧咗。」在昂坪一帶工作數年，他認為與過去的颱風相比，是次威力不算太大，「以往兩旁都冧晒！」直言昂坪一帶位置一向十分「食風」，形容「人都吹返轉頭」。

市民驚危險 改掛一號波才上昂坪

居於觀塘的曹伯伯偕友人一同前來，認為人煙疏落，「邊度有人？同啲牛影下相。」他指今日風力明顯較昨日弱，打算到場逛逛、遊車河，又强調基於安全考慮，待改掛一號風球才決定前來。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼



+ 5

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球襲港▼



+ 30

▼10月10日 熱帶氣旋獅子山逐漸遠離本港▼

