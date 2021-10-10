故宮博物館明年7月開幕　料展出910件珍藏　未來將籌辦圓明園專題

位於西九文化區的香港故宮文化博物館將於明年7月開幕，館長吳志華今（10日）透露，剛向內地當局呈交經兩地故宮磋商、最新擬備的文物清單，如成功獲批，將有910件北京故宮博物院珍品在港展出，較原定的800多件為多，當中一級文物共有166件，他又指，館方有計劃籌備關於圓明園的展覽，但相信需時兩至三年。

他又認為，現時博物館定位已與時並進，香港故宮將堅負社會責任，及思考如何「落地」及傳播海外。



丁新豹（右）指，博物館已非昔日高高在上的殿堂，僅供知識份子參觀，策展時反需趨向深入淺出及雅俗共賞。 （陳淑霞攝）

香港故宮文化博物館館長吳志華，與前歷史博物館總館長、中文大學歷史系客席教授丁新豹今日於一個講座分享對談，兩人曾與多個政府博物館共事，亦先後見證香港博物館文化自八十年代末至今的變化。

丁新豹指，香港城市藝術館於1975年一分為二，將歷史及藝術各自分家，及在80年代末，博物館發展始逐漸成形，太空館、科學館、歷史博物館及香港藝術館相繼落成，談到與50年前博物館的變化，他以前年11月翻新重開的其中香港藝術館為例，硬件上已有飛躍進步，且展覽規模及詮譯手法亦有變革，「（藝術館）初初多人彈，依家任何人入到去都係讚。」

他又指，博物館已非昔日高高在上的殿堂，僅供知識份子參觀，策展時反需趨向深入淺出及雅俗共賞。

吳志華則指，來到今天為博物館策展，面臨更多挑戰，包括公眾話語權等，且更堅負社會責任，需與不同界別合作，包括歷史、藝術、商界及文創界，亦期望通過博物館的定位及優勢，進行正面教育，面向群眾包括弱勢社群、殘疾及SEN等。

他又形容，香港故宮館及北京故宮博物院是兄弟關係，「來自同一個爸媽」，但香港故宮館則會通過現代視角，展現文化的傳承創新，又會闡述香港及故宮關係，並會面向世界，「故宮文化唔係只係600年嘅宮廷鬥爭，文物收藏，要有詮釋，先有生命力，同埋如何『落地』同傳播海外。」他又透露，館方有計劃籌備關於圓明園的展覽，但相信需兩至三年後始能成事亮相。

吳志華透露，剛向內地當局呈交經兩地故宮磋商、最新擬備的文物清單，如成功獲批，將有910件北京故宮博物院珍品在港展出。（陳淑霞攝）

文物珍藏料明年５月分批由北京抵港

吳志華接受傳媒訪問時透露，香港故宮文化博物館目前已陸續進行展廳裝修工作，預計明年4月竣工，5月則待北京故宮文物分批抵港，並料於明年7月如期開幕。

他又透露，剛向內地當局呈交最新擬備文物清單，涉及910件，較原定的800多件為多，將會涵蓋北京故宮重要展品，一級文物共有166件，「呢900幾件館藏，單一離開、運去同一個地方展出，可以話係佢哋開館以來從未試過。」

至於門票定價，仍未有最終定案，被問到與台北國立故宮博物院的交流合作，他則指，一直有與對方建立聯繫，亦期待未來的合作空間，包括交流及學術研究，他強調，三地故宮將共同傳承故宮文化。

吳志華認為，今時今日的博物館定位已與時並進，香港故宮將堅負社會責任，及思考如何「落地」及傳播海外。（陳淑霞攝）

香港故宮文化博物館於典亞藝博2021（Fine Art Asia ）參展，展區參照紫禁城設計，並以特製物料「呈現」太和殿獨有的莊嚴皇權氣派，天花正中央的藻井及特製鍛帶柱子可見一斑，另以3D模型展示香港故宮面貌，亦有特製影片展示部分藝術珍寶，包括多件專程由故宮博物院運抵本港的珍藏陶瓷，例如北宋白釉瓷孩形枕，另有乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶等，入場觀眾可於線上「先暏為快」。

展覽期間，香港故宮主辦多場講座，由研究員、策展人等分享籌備博物館的幕後故事，包括今日舉行的「館長對談：半個世紀香港博物館文化的觀察」，另有專員駐場，示範及介示範及介紹上千年歷史的中國書畫修復技藝。典亞藝博2021將於明日閉幕。