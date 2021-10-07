典亞藝博迎NFT熱潮設專區破傳統　香港故宮博物館珍品首「亮相」

典亞藝博2021（Fine Art Asia）將於明天（8日）起一連4日於灣仔會展舉行，展出多項中外古董典藏及當代藝術作品。正值數碼熱潮，NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣)風靡全球，大會今年亦新增NFT專區，將虛擬世界及藝術揉合。

即將於明年7月開幕的香港故宮文化博物館亦有參展，部分藝術珍寶「率先亮相」，包括北宋白釉瓷孩形枕，及乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶等，入場觀眾亦可參與講座及欣賞書畫修復技藝示範。

典亞藝博創辦人及總監黑國強表示，疫情逾年催生NFT發展契機，他認為未來具有潛力，亦大有可為。他又指，香港故宮參展可反映香港藝術市場特色，凸顯公私營可攜手合作，另可趁機開拓及探索更多商界贊助。



Fine Art Asia 2021 精選展品率先睇：



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香港故宮文化博物館亦有參展，展區參照紫禁城太和殿設計。(鄭子峰攝)

香港故宮文化博物館展區參照紫禁城設計，並以特製物料「呈現」太和殿獨有的莊嚴皇權氣派，天花正中央的藻井及特製鍛帶柱子可見一斑，另以3D模型展示香港故宮面貌，亦有影片展示部分藝術珍寶，包括多件專程由故宮博物院運抵本港的珍藏陶瓷及工藝品，例如北宋白釉瓷孩形枕，另有乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶等，入場觀眾可於線上「先暏為快」。

展覽期間，香港故宮將主辦多場講座，由研究員、策展人等分享籌備博物館的幕後故事，另有專員駐場，示範及介紹上千年歷史的中國書畫修復技藝。

香港故宮文化博物館展區以3D模型展示香港故宮面貌。(鄭子峰攝)

香港故宮文化博物館開幕在即，乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶等由多件專程由故宮博物院運抵本港的珍藏陶瓷及工藝品，在典亞藝博2021「率先亮相」。(鄭子峰攝)

藝博今次亦設有NFT專區，當中包括香港01 NFT慈善拍賣專區，由本網新聞及體育攝影師拍攝奧運港隊代表運動員的風采，包括江旻憓、何詩蓓、李慧詩、張家朗、劉慕裳等，其中奧運金牌得主張家朗的照片更有其親筆簽名。成功競投者可獲以「冷錢包」裝載的NFT外，亦可獲得大型實物照片。拍賣所得收益，將用於支持港協暨奧委會旗下的「香港奧林匹克之友」及「奧夢成真」計劃。

Fine Art Asia 創辦人及總監黑國強 (鄭子峰攝)

典亞藝博創辦人及總監黑國強表示，藝術展品古今中外包羅萬有，過去典亞藝博十多年主題的沿流變革，由最初專攻古董，再隨藝術圈或商業市場趨勢，演變至近年結合當代藝術、陶瓷等不同媒介，適逢疫情逾年，催生NFT發展契機，他認為NFT未來具有潛力，亦大有可為，「大家唔駛嚇怕，最緊要先係去認識佢。」

今年香港故宮博物館亦有參展，他認為，此反映香港藝術市場特色，凸顯公私營可攜手合作，另可開拓及探索更多商界贊助，例如冠名制等，他提到，以韓國為例，電子巨企有贊助公營博物館。他又支持港府推動成立文化體育及旅遊局，「無一個藝術圈市場發展係唔需要靠政府資助」，他認為，新的文體局可整合各局推動藝術相關政策，予年輕藝術家提供更多援助。

典亞藝博2021（Fine Art Asia ）詳情：



10月7日(星期四)：貴賓預展 (只招待受邀請人士)

10月8日至10日(星期五至日)：上午11時至下午7時 (開放予公眾人士)

10月11日(星期一)：上午11時至下午6時 (開放予公眾人士)

場地：灣仔會議展覽中心3C展覽廳

票價：成人 : 120元；全日制學生及60歲以上長者 : 港幣50元 (12歲以下兒童由成人陪同下免費進場