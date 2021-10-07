典亞藝博迎NFT熱潮設專區破傳統　香港故宮博物館珍品首「亮相」

典亞藝博2021（Fine Art Asia）將於明天（8日）起一連4日於灣仔會展舉行，展出多項中外古董典藏及當代藝術作品。正值數碼熱潮，NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣)風靡全球，大會今年亦新增NFT專區，將虛擬世界及藝術揉合。
即將於明年7月開幕的香港故宮文化博物館亦有參展，部分藝術珍寶「率先亮相」，包括北宋白釉瓷孩形枕，及乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶等，入場觀眾亦可參與講座及欣賞書畫修復技藝示範。
典亞藝博創辦人及總監黑國強表示，疫情逾年催生NFT發展契機，他認為未來具有潛力，亦大有可為。他又指，香港故宮參展可反映香港藝術市場特色，凸顯公私營可攜手合作，另可趁機開拓及探索更多商界贊助。
Fine Art Asia 2021 精選展品率先睇：
香港故宮文化博物館展區參照紫禁城設計，並以特製物料「呈現」太和殿獨有的莊嚴皇權氣派，天花正中央的藻井及特製鍛帶柱子可見一斑，另以3D模型展示香港故宮面貌，亦有影片展示部分藝術珍寶，包括多件專程由故宮博物院運抵本港的珍藏陶瓷及工藝品，例如北宋白釉瓷孩形枕，另有乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶等，入場觀眾可於線上「先暏為快」。
展覽期間，香港故宮將主辦多場講座，由研究員、策展人等分享籌備博物館的幕後故事，另有專員駐場，示範及介紹上千年歷史的中國書畫修復技藝。
藝博今次亦設有NFT專區，當中包括香港01 NFT慈善拍賣專區，由本網新聞及體育攝影師拍攝奧運港隊代表運動員的風采，包括江旻憓、何詩蓓、李慧詩、張家朗、劉慕裳等，其中奧運金牌得主張家朗的照片更有其親筆簽名。成功競投者可獲以「冷錢包」裝載的NFT外，亦可獲得大型實物照片。拍賣所得收益，將用於支持港協暨奧委會旗下的「香港奧林匹克之友」及「奧夢成真」計劃。
典亞藝博創辦人及總監黑國強表示，藝術展品古今中外包羅萬有，過去典亞藝博十多年主題的沿流變革，由最初專攻古董，再隨藝術圈或商業市場趨勢，演變至近年結合當代藝術、陶瓷等不同媒介，適逢疫情逾年，催生NFT發展契機，他認為NFT未來具有潛力，亦大有可為，「大家唔駛嚇怕，最緊要先係去認識佢。」
今年香港故宮博物館亦有參展，他認為，此反映香港藝術市場特色，凸顯公私營可攜手合作，另可開拓及探索更多商界贊助，例如冠名制等，他提到，以韓國為例，電子巨企有贊助公營博物館。他又支持港府推動成立文化體育及旅遊局，「無一個藝術圈市場發展係唔需要靠政府資助」，他認為，新的文體局可整合各局推動藝術相關政策，予年輕藝術家提供更多援助。
典亞藝博2021（Fine Art Asia ）詳情：
10月7日(星期四)：貴賓預展 (只招待受邀請人士)
10月8日至10日(星期五至日)：上午11時至下午7時 (開放予公眾人士)
10月11日(星期一)：上午11時至下午6時 (開放予公眾人士)
場地：灣仔會議展覽中心3C展覽廳
票價：成人 : 120元；全日制學生及60歲以上長者 : 港幣50元 (12歲以下兒童由成人陪同下免費進場