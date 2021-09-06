西九文化區｜故宮博物館明年開幕　公眾可申做導賞員　館長親揀蟀

位於西九文化區的故宮文化博物館將於明年7月開幕，館長吳志華今(6日)於立法會一個委員會會議上表示，已計劃推出大型的義工及導賞員計劃，聯繫社區，已接獲不少市民查詢及表達參與意向。

他又透露，由於導賞員代表博物館形象，將會親自參與遴選工作，「代表間館，佢哋一定要有榮譽感。」



監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今日開會，討論學習和社區參與活動，以及培育人才的發展機會。民建聯周浩鼎指，曾在外國博物館參與導賞團，發現當中不少導賞員充滿熱誠，既熟習展品，講解時亦見幽默，他認為，香港故宮文化博物館將來會代表國家推展文化，「如果做得好，訪客會留下深刻印象」，建議故宮應加強導賞員培訓，部分亦要精通雙語。

香港故宮文化博物館館長吳志華(右)指，將會親自參與導賞員的遴選工作。(余俊亮攝)

吳志華表示，已接獲不少市民反映有意參與義工工作，首期亦已招募300人，未來將會再作招募。他又提到，導賞員首要條件是具榮譽感，他本人亦會親自參與遴選工作，因他曾往其他博物館訪問時，該館院長由義工導賞員陪同接見外賓，「院長親自介紹，見到佢哋充滿自信。」

將提供教材供師生學習中國藝術、文化

他又提到，亦會培訓學生導賞員，以大哥哥或大姐姐身分帶領低年級學生遊覽，「相信會更加生動有趣。」吳志華另指，館方亦會設立於同類博物館中，全港最大型專用學習空間，舉辦教育活動，以及與本地學校建立長期夥伴關係，為師生提供中國藝術和文化淺白的學習資源，及培訓機會，亦已與教育局會晤商討，並將爭取於開館前幾個月前，可望提供相關教材。

▼香港故宮文化博物館將於明年7月開幕▼



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議員周禮謙則問及西九文化區的初心，又期望可達致全民雅俗共賞，「文化係人民培養出嚟，而唔係擺幾多藝術品出嚟」，民政事務局署理副秘書長(2)葉海鷹回應指，西九文化區致力推動香港文化，亦非排他性，部分節目免費對外開放；西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民舉例指，每年於藝術公園舉行的爵士音樂節，共有萬多人參與，當中僅有2千多人需要付費，另戲曲中心中庭亦設免費節目演出，供公眾欣賞。