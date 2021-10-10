聶德權籲長者盡快接種疫苗：長者一旦染病　死亡風險相當高

公務員事務局局長聶德權繼續「谷針」，他今日（10日）出席在粉嶺聯和墟社區會堂舉行的北區長者疫苗講座及接種活動，鼓勵長者接種新冠疫苗。他稱在傳播力高的變異病毒株威脅下，若沒有疫苗的保護，長者一旦染病後面對重症和死亡的風險相當高，「希望各位市民，特別是長者，正確認識新冠疫苗的效用。」



聶德權指，約210名居民今日參與活動，參與市民可選擇即場接種科興疫苗，或獲安排往龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。聶德權說，本港近日再次錄得涉及變異病毒株的本地個案，顯示有必要盡早在社區建立保護屏障，「尚未接種疫苗的市民應盡快接種以保護自己，就算一旦不幸染病，接種疫苗也可以減低重症和死亡情況風險。」

他提到，在傳播力高的變異病毒株威脅下，若沒有疫苗的保護，長者一旦染病後面對重症和死亡的風險相當高，又指專家建議，長者在沒有急症的情況下應盡快接種新冠疫苗，所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。